文章 "MQL5 简介（第 13 部分）：构建自定义指标的初学者指南（二）"
你好，伊斯雷尔、
感谢您在博客上花费时间和精力。
我想请教关于 Heikin Ashi自定义指标 代码的问题。
关于 Heikin Ashi Open 公式 ：
// HEIKIN ASHI OPEN FORMULA
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0;
由于您没有计算 HA_Open[i-1)。这不就是 0 吗？
我的建议是 ：
if (i == 1){
HA_Open[i] = (open[i - 1] + close[i - 1])/2.0; // 在 HA 第一条杠上，使用正常的开仓/收仓数据即可。
}
else{
// heikin ashi 开仓公式
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0；
}
新文章 MQL5 简介（第 13 部分）：构建自定义指标的初学者指南（二）已发布：
欢迎回到我们的 MQL5 系列！本系列的第 12 部分探讨了在 MQL5 中构建自定义指标的基础知识。我们从无到有创建了一个移动平均线指标，手动实现其逻辑，而不是依赖内置函数。然后，我们扩展了这一知识，将其转换为蜡烛图格式的移动平均线，演示如何操作指标内的图形元素。
在此基础上，本文将介绍指标开发中更有趣的概念。我们将一如既往地使用基于项目的方法，通过付诸实践来确保您理解主题。创建 Heikin Ashi 指标并利用其数据计算移动平均线将是主要目标。在这些指标构建完成后，我们将开发一个包含 Heikin Ashi 指标和移动平均线指标的 EA 交易系统。即使是 MQL5 新手也能轻松上手，因为这是一篇适合初学者的文章。为了帮助您不仅了解如何实现函数，还了解为什么需要每个步骤，每一行代码都将被彻底解释。
本文将介绍的是一种仅用于教育目的的策略，它并非旨在提供保证成功的交易策略或财务建议。在将策略应用于实盘交易之前，务必先在无风险环境下进行测试。
作者：Israel Pelumi Abioye