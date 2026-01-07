文章 "纯 MQL5 货币对强弱指标"
以大量交叉盘的形式使用货币对是考虑不周且效率极低的做法。正确的做法是只使用相对于一个基数（通常是美元）的货币，并从中得到任何组合。
Vitaly Muzichenko #:
这样做是正确的，而且比回击单一货币要明显得多。
做得好
如果交易者不清楚 EURJPY 就是 EURUSD*USDJPY 的含义，那么他很可能从事了错误的交易。如果我们只考虑外汇 "主力"，那么处理 7 个货币对比处理 28 个货币对更容易（从任何意义上来说）。如果经纪商（经常出现这种情况）没有一些交叉货币对，您该怎么办？如果您想把 "次要货币"、当地货币、金属添加到篮子里呢？您是否建议将整个市场观察拖入 MQL 程序，尽管它不需要评估相同的篮子？正是因为这样的顾问，论坛上经常出现这样的问题：哦，我的指标变慢了，我的测试代理占用了所有内存，等等。
我并没有开始讨论一些提取出来的代码，包括那些原则上无法编译的代码，如 UpdatePairDisplay。
不尽人意。
想象一下，一个交易者每天都要面对外汇市场的混乱。28 对货币在屏幕上闪烁，每对货币都以自己的节奏波动，创造出市场运动的交响乐。但如何在这个金融乐团中把握主旋律呢？我们如何判断哪种货币目前处于市场领先地位，哪种货币正在步履蹒跚、失势？
今天，我们将创造一些特别的东西 —— 一个将把这种混乱转变为市场力量清晰图景的指标。想象一下，有一个工具可以立即显示欧元在小时图表上如何走强，而日元在每日时间周期上如何走弱。这个指标不仅显示数据，还通过三个关键时间周期的棱镜讲述每种货币的故事。
在本指南中，我们将踏上一条从理念到成熟技术工具的道路。一步一步，我们将复杂的数学计算和编程代码转化为优雅的仪表盘，成为您可靠的交易助手。我们不会只是编写代码 —— 我们将创建一个工具，改变你看待市场分析的方式。
作者：Yevgeniy Koshtenko