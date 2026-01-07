文章 "交易中的资本管理和带有数据库的交易者家庭会计程序" 新评论 MetaQuotes 2026.01.07 09:20 新文章 交易中的资本管理和带有数据库的交易者家庭会计程序已发布： 交易者如何管理资金？交易者和投资者如何跟踪支出、收入、资产和负债？我不仅要向你介绍会计软件；我将向您展示一个工具，它可能会成为您在波涛汹涌的交易海洋中可靠的金融导航器。 “我记得我所有的交易”，“记账太费时间”，“最重要的是好的策略，数字可以等等再说”……我几乎每天都能从新手交易者那里听到类似的话。几个月后，这些交易者惊讶地发现，他们的账户正在无情地融化，原因仍然是个谜。 现在让我们想象一幅不同的画面，你早上坐在电脑前，做的第一件事不是打开交易终端，而是打开你的会计系统。整个画面就在你的手中：你的收入、支出、资产、交易历史和盈利图表。您清楚地知道您今天能够承受多大的风险，您的回撤占存款的百分比，以及您距离您的财务目标还有多远。 这不仅方便，而且至关重要。因为交易不仅仅是关于图表和指标。首先，这是一个你同时担任首席执行官、首席财务官和风险经理的企业。没有清晰的会计核算，企业就不可能成功。 在本文中，我们将讨论一种管理交易者财务的革命性方法。我不仅要向你介绍会计软件；我将向您展示一个工具，它可能会成为您在波涛汹涌的交易海洋中可靠的金融导航器。 这个系统诞生于数百名交易者的个人经历和痛苦，他们从错误中吸取了教训。它融合了资本管理和财务规划的最佳实践。但最重要的是，它非常易于使用。因为我坚信，复杂的解决方案往往得不到应用。 作者：Yevgeniy Koshtenko npats2007 2025.03.14 11:41 #1 "图表自动缩放，支持互动，并在添加新数据时实时更新"。 图表的交互性是什么？ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 交易中的资本管理和带有数据库的交易者家庭会计程序已发布：
“我记得我所有的交易”，“记账太费时间”，“最重要的是好的策略，数字可以等等再说”……我几乎每天都能从新手交易者那里听到类似的话。几个月后，这些交易者惊讶地发现，他们的账户正在无情地融化，原因仍然是个谜。
现在让我们想象一幅不同的画面，你早上坐在电脑前，做的第一件事不是打开交易终端，而是打开你的会计系统。整个画面就在你的手中：你的收入、支出、资产、交易历史和盈利图表。您清楚地知道您今天能够承受多大的风险，您的回撤占存款的百分比，以及您距离您的财务目标还有多远。
这不仅方便，而且至关重要。因为交易不仅仅是关于图表和指标。首先，这是一个你同时担任首席执行官、首席财务官和风险经理的企业。没有清晰的会计核算，企业就不可能成功。
在本文中，我们将讨论一种管理交易者财务的革命性方法。我不仅要向你介绍会计软件；我将向您展示一个工具，它可能会成为您在波涛汹涌的交易海洋中可靠的金融导航器。
这个系统诞生于数百名交易者的个人经历和痛苦，他们从错误中吸取了教训。它融合了资本管理和财务规划的最佳实践。但最重要的是，它非常易于使用。因为我坚信，复杂的解决方案往往得不到应用。
作者：Yevgeniy Koshtenko