文章 "交易中的资本管理和带有数据库的交易者家庭会计程序"

交易者如何管理资金？交易者和投资者如何跟踪支出、收入、资产和负债？我不仅要向你介绍会计软件；我将向您展示一个工具，它可能会成为您在波涛汹涌的交易海洋中可靠的金融导航器。

“我记得我所有的交易”，“记账太费时间”，“最重要的是好的策略，数字可以等等再说”……我几乎每天都能从新手交易者那里听到类似的话。几个月后，这些交易者惊讶地发现，他们的账户正在无情地融化，原因仍然是个谜。

现在让我们想象一幅不同的画面，你早上坐在电脑前，做的第一件事不是打开交易终端，而是打开你的会计系统。整个画面就在你的手中：你的收入、支出、资产、交易历史和盈利图表。您清楚地知道您今天能够承受多大的风险，您的回撤占存款的百分比，以及您距离您的财务目标还有多远。

这不仅方便，而且至关重要。因为交易不仅仅是关于图表和指标。首先，这是一个你同时担任首席执行官、首席财务官和风险经理的企业。没有清晰的会计核算，企业就不可能成功。

这个系统诞生于数百名交易者的个人经历和痛苦，他们从错误中吸取了教训。它融合了资本管理和财务规划的最佳实践。但最重要的是，它非常易于使用。因为我坚信，复杂的解决方案往往得不到应用。


作者：Yevgeniy Koshtenko

 

