文章 "从新手到专家：对K线进行编程" 新评论 MetaQuotes 2026.01.05 15:08 新文章 从新手到专家：对K线进行编程已发布： 在本文中，我们将迈出 MQL5 编程的第一步，即使是完全零基础的初学者也能上手。我们将向您展示，如何将熟悉的 K线形态 转换为一个功能完备的自定义指标。K线形态之所以有价值，是因为它们反映了真实的价格行为，并预示着市场的转变。与其手动扫描图表——这种方法容易出错且效率低下——我们将讨论如何通过一个指标来自动化这个过程，该指标会自动识别并标记出这些形态。在此过程中，我们将探讨一些关键概念，例如索引、时间序列、平均真实波幅（用于在多变的市场波动性中提高准确性），以及如何开发一个可自定义、可复用的 K线形态库，以便在未来的项目中使用。
在本文中，我旨在探讨K线形态的编程、其背后的MQL5基础数学，并最终在现有基础上开发一个K线形态库。
许多投资网站用自然语言列出了大量的K线形态，但只有少数会进一步探索其算法结构。有些人可能会声称，所有可能的K线形态都已经被定义过了。然而，我相信仍有创新的空间——新的形态可以被发现和命名。
在本文中，我们将涵盖几个著名的形态，同时赋予您能力，让您能够为自己在图表上观察到的任何K线形态进行编码，并以自己的方式为其命名。为了让内容更清晰明了，我们将专注于流行的形态以便更好地理解。
重要的是要认识到，编码和发明新形态可能是一个乏味的过程，但其回报是巨大的——创建一个能够自动识别形态的算法，将使您从重复性的手动分析中永久解放出来。
作者：Clemence Benjamin