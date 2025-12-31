Chinese text box bug

现在在官网上的MT5版本，绘图文本不能显示中文的BUG，可以尽快修复吗，中国用户还是很多的

The current version of MT5 on the official website has a bug where the drawing text cannot display Chinese characters. Can it be fixed as soon as possible? There are still many Chinese users.


Текущая версия MT5 на официальном сайте имеет ошибку, из-за которой текст на графиках не отображает китайские символы. Можно ли это исправить как можно скорее? Китайских пользователей всё ещё много.

