Chinese text box bug 新评论 Candle Break 2025.12.31 18:45 现在在官网上的MT5版本，绘图文本不能显示中文的BUG，可以尽快修复吗，中国用户还是很多的 The current version of MT5 on the official website has a bug where the drawing text cannot display Chinese characters. Can it be fixed as soon as possible? There are still many Chinese users. Текущая версия MT5 на официальном сайте имеет ошибку, из-за которой текст на графиках не отображает китайские символы. Можно ли это исправить как можно скорее? Китайских пользователей всё ещё много. Errors, bugs, questions Two years later - still the same problems in the Editor (Build 2755 > 3521) How to Start with Metatrader 5 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
The current version of MT5 on the official website has a bug where the drawing text cannot display Chinese characters. Can it be fixed as soon as possible? There are still many Chinese users.
Текущая версия MT5 на официальном сайте имеет ошибку, из-за которой текст на графиках не отображает китайские символы. Можно ли это исправить как можно скорее? Китайских пользователей всё ещё много.