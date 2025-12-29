求助各位大神，为啥我的MT5交易手机端、电脑端所有的品种都无法下单，错误提示[Only position closing is allowed] 新评论 Yong Zhen Li 2025.12.29 04:45 2025.12.29 11:57:33.717 Trades 'XXX': failed sell limit 0.01 NASUSDe- at 25879.9 [Only position closing is allowed]不管是纳斯达克指数，还是黄金、白银，xauusd,xagusd,usdcad，全部都无法新开仓，电脑端MT5不能下单，手机app也不能开仓，请问这是怎么回事，非常感谢你们的热心解答 Libraries: Report An automated advisor for the poor investor. Review Of Strategic Tips on Forex Signals In Forex Forum zhui168 2025.12.29 04:59 #1 指数好像开盘有影响吧 Yong Zhen Li 2025.12.29 05:17 #2 你怎么看内容只看一半，我是说所有品种都不能交易了，不管是外汇还是指数还是金银，全部都提示这个错误❌，手机端，电脑端都是 Yong Zhen Li 2025.12.29 05:19 #3 手机端下面下单按钮也是灰色的，这是怎么回事？ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不管是纳斯达克指数，还是黄金、白银，xauusd,xagusd,usdcad，全部都无法新开仓，电脑端MT5不能下单，手机app也不能开仓，请问这是怎么回事，非常感谢你们的热心解答