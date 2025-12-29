求助各位大神，为啥我的MT5交易手机端、电脑端所有的品种都无法下单，错误提示[Only position closing is allowed]

2025.12.29 11:57:33.717    Trades    'XXX': failed sell limit 0.01 NASUSDe- at 25879.9 [Only position closing is allowed]
不管是纳斯达克指数，还是黄金、白银，xauusd,xagusd,usdcad，全部都无法新开仓，电脑端MT5不能下单，手机app也不能开仓，请问这是怎么回事，非常感谢你们的热心解答
 
指数好像开盘有影响吧 
 
你怎么看内容只看一半，我是说所有品种都不能交易了，不管是外汇还是指数还是金银，全部都提示这个错误❌，手机端，电脑端都是
 

手机端下面下单按钮也是灰色的，这是怎么回事？

