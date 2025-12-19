文章 "从基础到中级：结构（一）"

今天，我们将开始以更简单、更实用、更舒适的方式研究结构。结构是编程的基础之一，无论它们是否结构化。我知道很多人认为结构只是数据的集合，但我向你保证，它们不仅仅是结构。接下来，我们将以最富启发性的方式开始探索这个全新的宇宙。

在 MQL5 编程的初始基本阶段，我们将探索的最有趣的事情之一是结构。这是因为，如果你真正理解了它们，你就能理解其他一切事物。肯定没问题。结构的概念介于简单、适度的编程和完全不同的范式之间，在简单的编程中，我们只创建变量和过程，在完全不同的范例中，我们将代码组织成功能齐全的块。这些代码块是对象类。但亲爱的读者，在我们探索、充分吸收和理解了结构的概念之后，我们将在后面讨论这个问题。

初学者程序员犯的最大错误之一就是试图以艰难的方式学习。他们想象自己可以在不真正理解给定功能或工具是如何以及为什么必要的情况下实现一些东西。编程语言中没有任何工具或功能仅仅因为看起来不错或有吸引力而存在。它之所以存在，是因为编译器开发人员看到了该语言中存在该工具或功能的必要性。


作者：CODE X

