文章 "交易中的神经网络：针对金融市场的多模态、扩增工具型智代（FinAgent）"
新文章 交易中的神经网络：针对金融市场的多模态、扩增工具型智代（FinAgent）已发布：
尽管在金融数据分析方面取得了成功，LLM 智代仍面临若干局限：
研究《金融交易的多模态基础智代：工具增强、多元化、与普适》的作者试图通过引入FinAgent框架来解决这些局限——这是一种多模态基础代理，集成文本和视觉信息用于分析市场动态和历史数据。FinAgent 的关键组件包括多模态数据处理，识别关键市场趋势、分析短期和长期决策的两层反射模块、把分析噪声最小化的记忆系统，以及融合专家知识和高级交易策略的决策制定模块。
作者：Dmitriy Gizlyk