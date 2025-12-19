請問各路大神 MT5回測器工具欄隱藏起來要如何讓它顯示 按F11只能顯示工具箱 市場報價 資料視窗

請問各路大神 我的MT5回測器工具欄隱藏起來要如何讓它顯示 按F11只能顯示工具箱 市場報價 資料視窗

請幫忙告知方法 謝謝


正常的狀況


我個錯誤狀況


 

連鍵盤也不能使用加速 減速 暫停 做測試非常不方便

知道方法的請幫忙告知

 
問題已經解決
