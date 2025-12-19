請問各路大神 MT5回測器工具欄隱藏起來要如何讓它顯示 按F11只能顯示工具箱 市場報價 資料視窗 新评论 Hung Wen Lin 2025.12.18 08:51 請問各路大神 我的MT5回測器工具欄隱藏起來要如何讓它顯示 按F11只能顯示工具箱 市場報價 資料視窗 請幫忙告知方法 謝謝 正常的狀況 我個錯誤狀況 Hung Wen Lin 2025.12.18 08:55 #1 連鍵盤也不能使用加速 減速 暫停 做測試非常不方便 知道方法的請幫忙告知 Hung Wen Lin 2025.12.19 04:56 #2 問題已經解決 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
