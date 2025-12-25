有量化风控的指标或者EA吗
我需要开仓自动带止损和回撤多少自动清仓的功能
可以写EA
找人定制，发布需求。费用一般几百块。
ethan Man:这是个很简单的功能。我写个你。
这是个很简单的功能。我写个你。
大家好，我是官网版主。 我们收到很多举报，希望大家不要贪小便宜吃大亏。 实话实说，开发EA时，全地球上最好的选择就是官方的自由职业者。 所有MT4和MT5的开发者都会使用官网，并且这里的开发过程，全程受到官方的保护...
自动带止损的还想有个成熟的ea助手，完全实现想要的功能，叫MT指挥官
