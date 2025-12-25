账号突然跟不了单 新评论 BBCC-SUB 2025.12.17 10:32 今天发现我的账号石油突然跟不了订单，我已经跟信号方跟了三个多月石油都没有出现问题，今天发现信号方所下的石油订单我这边一个都跟不上。有谁知道吗？ hini 2025.12.17 11:07 #1 问你的交易平台，问信号源，问跟单软件。 ava flavia 2025.12.18 00:58 #2 BBCC-SUB: 今天发现我的账号石油突然跟不了订单，我已经跟信号方跟了三个多月石油都没有出现问题，今天发现信号方所下的石油订单我这边一个都跟不上。有谁知道吗？ 你设置的最小交易步长和策略者的一样吗，看看自己是按照比例跟随还是固定手数跟随，有时候会因为低于最小交易步长开不了单 zhui168 2025.12.18 01:25 #3 找交易商 Hang-889 2025.12.18 01:36 #4 代码问题吧 DPrime-Jason 2025.12.25 03:17 #5 BBCC-SUB: 今天发现我的账号石油突然跟不了订单，我已经跟信号方跟了三个多月石油都没有出现问题，今天发现信号方所下的石油订单我这边一个都跟不上。有谁知道吗？ 问题描述的太笼统了，在哪跟的信号源 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录