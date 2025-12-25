账号突然跟不了单

今天发现我的账号石油突然跟不了订单，我已经跟信号方跟了三个多月石油都没有出现问题，今天发现信号方所下的石油订单我这边一个都跟不上。有谁知道吗？
 
问你的交易平台，问信号源，问跟单软件。
 
你设置的最小交易步长和策略者的一样吗，看看自己是按照比例跟随还是固定手数跟随，有时候会因为低于最小交易步长开不了单
 
 找交易商
 
代码问题吧
 
问题描述的太笼统了，在哪跟的信号源
