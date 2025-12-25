跟单出现掉单 怎么解决

跟单出现掉单 怎么解决。用EA跟单   发现容易掉单。有时候主账户进去很久了 子账户没跟随   知道怎么解决吗 老板，
 
Hang-889:
选择一些跟单社区或者自己手动交易。
 
Leolome #:
手动交易指的是手动补单吗？

 

掉单的原因有很多：

1. 跟单软件的不稳定  (解决办法：换跟单软件，或者找人定制)

2. 跟单软件没有补单的逻辑 (跟第一个解决办法一样，找有补单逻辑的跟单软件)

3. 网络问题导致不稳定

