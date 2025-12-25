跟单出现掉单 怎么解决 新评论 Hang-889 2025.12.17 01:24 跟单出现掉单 怎么解决。用EA跟单 发现容易掉单。有时候主账户进去很久了 子账户没跟随 知道怎么解决吗 老板， Tian Hao Shen 2025.12.17 02:23 #1 jiej bul Leolome 2025.12.17 03:04 #2 Hang-889: 跟单出现掉单 怎么解决。用EA跟单 发现容易掉单。有时候主账户进去很久了 子账户没跟随 知道怎么解决吗 老板， 选择一些跟单社区或者自己手动交易。 goldfoever 2025.12.17 06:19 #3 Leolome #: 选择一些跟单社区或者自己手动交易。 手动交易指的是手动补单吗？ hini 2025.12.17 08:18 #4 掉单的原因有很多： 1. 跟单软件的不稳定 (解决办法：换跟单软件，或者找人定制) 2. 跟单软件没有补单的逻辑 (跟第一个解决办法一样，找有补单逻辑的跟单软件) 3. 网络问题导致不稳定 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录