VPS有懂的吗，请教一下
有的平台VPS是可以选的，然后像有的平台也会 有多账户管理系统都是可以同时管理账户的
就是虚拟电脑
mql5的vps吗 只能一个帐号
一般的策略，差那点毫秒不是非常重要。官方的VPS比较贵，一次只能登录一个账号，不过速度的确会更快。你要是不在意速度，云服务器更好
买好一点的 尽量
若是跑EA的话，势必得需要一个好的稳定的VPS
- 基础：2 Core CPU + 4 GB Memory（服务器为i5，带宽为40mbps, 带宽锋值200Mbps, 延迟一般为0.5-2s）
- 进阶：4 Core CPU + 8 GB Memory（服务器为i7，带宽为40mbps, 带宽锋值200Mbps, 延迟一般为0.5-2s）
最近接触外汇，在试跑几个EA，看到平台上自带有VPS，我测了下延时还可以，想问一下大家，平台自带的VPS好不好用，是不是比一般的云服务器会更快一点，我这几天测下来止盈效果确实还可以。另外，用自带的VPS有个问题就是账户多了怎么分别管理各账户上跑的策略具体参数，因为只有同步功能，好像没办法像云服务器远程桌面进去一样有完整的系统界面管理，这样的话各账号在跑的具体参数就不清楚了，有时容易弄乱。
有对VPS比较了解的朋友吗，帮忙解答一下，感谢！