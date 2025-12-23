VPS有懂的吗，请教一下

最近接触外汇，在试跑几个EA，看到平台上自带有VPS，我测了下延时还可以，想问一下大家，平台自带的VPS好不好用，是不是比一般的云服务器会更快一点，我这几天测下来止盈效果确实还可以。另外，用自带的VPS有个问题就是账户多了怎么分别管理各账户上跑的策略具体参数，因为只有同步功能，好像没办法像云服务器远程桌面进去一样有完整的系统界面管理，这样的话各账号在跑的具体参数就不清楚了，有时容易弄乱。

有对VPS比较了解的朋友吗，帮忙解答一下，感谢！

 
有的平台VPS是可以选的，然后像有的平台也会 有多账户管理系统都是可以同时管理账户的
 
就是虚拟电脑
 
mql5的vps吗 只能一个帐号
 
mql5的vps吗 只能一个帐号
一个账号是没错，我每个交易账号都单独买了VPS了，但是具体参数怎么管理呢，只有同步信号，但我同学了哪些参数没地方看
 
mql5的vps吗 只能一个帐号
一个账号是没错，我每个交易账号都单独买了VPS了，但是具体参数怎么管理呢，只有同步信号，但我同学了哪些参数没地方看
 
有的平台VPS是可以选的，然后像有的平台也会 有多账户管理系统都是可以同时管理账户的
是啊，现在只有同步功能，具体参数是哪些没地方看，有时把本地的策略关了，或者换其他交易账号，就看不到VPS上具体哪些参数，很麻烦
 
一般的策略，差那点毫秒不是非常重要。官方的VPS比较贵，一次只能登录一个账号，不过速度的确会更快。你要是不在意速度，云服务器更好
 
一般的策略，差那点毫秒不是非常重要。官方的VPS比较贵，一次只能登录一个账号，不过速度的确会更快。你要是不在意速度，云服务器更好
这个成本我还能接受，一年也就100多美金，现在主要是没有可视化界面管理，像日常操作服务器一样，不知道具体参数怎么才能看到。官方的VPS速度确实快，都在1毫秒之内
 
若是跑EA的话，势必得需要一个好的稳定的VPS

  • 基础：2 Core CPU + 4 GB Memory（服务器为i5，带宽为40mbps, 带宽锋值200Mbps, 延迟一般为0.5-2s）
  • 进阶：4 Core CPU + 8 GB Memory（服务器为i7，带宽为40mbps, 带宽锋值200Mbps, 延迟一般为0.5-2s）
