文章 "交易中的神经网络：具有层化记忆的智代"
你好，这篇文章很有意思。不幸的是，我无法编译 Research.mq5 文件--其中 if((!CreateDescriptions(actor, critic, critic))) 一行的参数数量不正确。- 参数数量不正确。我无法继续(
我尝试了各种方法，但都没有得到您的结果。
很抱歉，您能否给出正确的说明，告诉我们该运行什么程序，按什么顺序运行什么文件。
谢谢。
我尝试了各种方法，但都没有得到您的结果。
很抱歉，您能否给出正确的说明，告诉我们该运行什么程序，按什么顺序运行什么文件。
谢谢。
新文章 交易中的神经网络：具有层化记忆的智代已发布：
日益增长的金融数据要求交易者不仅要快速处理，还要深度分析，以便准确及时地制定决策。然而，人类记忆力、注意力、以及处理大量信息的能力有限，可能导致关键事件被遗漏、或得出错误结论。这就需要能够整合异构数据的自主交易智代 — 快速、且高精度。其中一个解决方案出现在论文《FinMem：具有层化记忆和特征设计的性能强化 LLM 交易智代》之中。
所提议 FinMem 框架是一个创新的大语言模型（LLM）智代，引入了独特的多级记忆系统。该方式能够高效处理不同类型和时态含义的数据。FinMem 记忆模块分为工作记忆，设计用于短期数据处理；和分层的长期记忆，其中信息根据相关性和重要性进行分类。举例，每日新闻和短期市场波动只分析表层，而具有长期影响的报告和研究则存储在更深层的记忆。这种结构允许智代为信息排定优先级，专注在最相关的数据。
FinMem 中的剖析模块允许智代适配专业背景和市场条件。考虑到个人偏好和用户的风险备案，智代量身定制其策略，从而最大化效能。决策模块把当前市场数据，与存储的记忆整合，生成合理的策略。这样就可参考短期趋势、和长期形态两者。这种认知启发式设计令 FinMem 能够记住、并利用关键市场事件，从而提升决策的准确性和适应性。
作者：Dmitriy Gizlyk