文章 "从基础到中级：模板和类型名称 (五)"

新文章 从基础到中级：模板和类型名称 (五)已发布：

在本文中，我们将探讨模板的最后一个简单用例，并讨论在代码中使用 typename 的好处和必要性。虽然这篇文章乍一看可能有点复杂，但为了以后使用模板和 typename，正确理解它很重要。

在上一篇文章，从基础到中级：模板和类型名称（四）中，我（尽可能清晰简洁地）解释了如何创建一个模板来概括一种建模类型，从而有效地创建可以被视为数据类型重载的东西。然而，在那篇文章的最后，我介绍了一些对许多读者来说可能很难掌握的东西：将数据传输到本身作为模板实现的函数或过程中。因为这个概念需要更详细的解释，我决定将这篇文章专门用于这个主题。此外，还有一个与之密切相关的概念：它可以决定能否使用模板实现给定的解决方案。

因此，为了正确地开始这篇文章，让我们开始一个新的主题来解释为什么上一篇文章中的最后一段代码实际上是有效的。


作者：CODE X

