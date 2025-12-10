文章 "市场模拟（第六部分）：将信息从 MetaTrader 5 传输到 Excel"

对于一些 MetaTrader 5 用户来说，最常给他们的生活带来麻烦的事情之一就是它缺少某些功能。

许多人，尤其是非程序员，发现在 MetaTrader 5 和其他程序之间传输信息非常困难。其中一个程序就是 Excel。许多人使用 Excel 作为管理和维护风险控制的一种方式。这是一个优秀的程序，易于学习，即使对于那些不是 VBA 程序员的人来说也是如此。然而，在 MetaTrader 5 和 Excel 之间传输信息并不是最简单的任务之一，特别是如果你没有编程知识的话。

尽管如此，它还是非常有用的，因为它大大简化了那些只想交易的人的生活，同时使用 Excel 作为管理操作风险的工具。但是，如果没有适当的编程知识，您肯定会发现自己依赖未知的程序，或者因为无法将信息从平台传输到 Excel 而放弃使用 MetaTrader 5。

幸运的是，Excel 提供了一些非常有趣的方法来实现这一点。稍后我们将更详细地讨论它们。不幸的是，MetaTrader 5 不包括任何允许我们直接将信息发送到 Excel 的内置功能。您要么需要编程知识，要么必须获得一些能够执行传输的工具。


quote.csv" 文件必须保存为 ANSI 编码。

还是不行，还有一个错误有待发现...

