文章 "市场模拟（第六部分）：将信息从 MetaTrader 5 传输到 Excel" 新评论 MetaQuotes 2025.12.10 10:08 新文章 市场模拟（第六部分）：将信息从 MetaTrader 5 传输到 Excel已发布： 许多人，尤其是非程序员，发现在 MetaTrader 5 和其他程序之间传输信息非常困难。其中一个程序就是 Excel。许多人使用 Excel 作为管理和维护风险控制的一种方式。这是一个优秀的程序，易于学习，即使对于那些不是 VBA 程序员的人来说也是如此。在这里，我们将看看如何在 MetaTrader 5 和 Excel 之间建立连接（一种非常简单的方法）。 对于一些 MetaTrader 5 用户来说，最常给他们的生活带来麻烦的事情之一就是它缺少某些功能。 许多人，尤其是非程序员，发现在 MetaTrader 5 和其他程序之间传输信息非常困难。其中一个程序就是 Excel。许多人使用 Excel 作为管理和维护风险控制的一种方式。这是一个优秀的程序，易于学习，即使对于那些不是 VBA 程序员的人来说也是如此。然而，在 MetaTrader 5 和 Excel 之间传输信息并不是最简单的任务之一，特别是如果你没有编程知识的话。 尽管如此，它还是非常有用的，因为它大大简化了那些只想交易的人的生活，同时使用 Excel 作为管理操作风险的工具。但是，如果没有适当的编程知识，您肯定会发现自己依赖未知的程序，或者因为无法将信息从平台传输到 Excel 而放弃使用 MetaTrader 5。 幸运的是，Excel 提供了一些非常有趣的方法来实现这一点。稍后我们将更详细地讨论它们。不幸的是，MetaTrader 5 不包括任何允许我们直接将信息发送到 Excel 的内置功能。您要么需要编程知识，要么必须获得一些能够执行传输的工具。 作者：Daniel Jose SuperTaz 2025.10.03 17:43 #1 quote.csv" 文件必须保存为 ANSI 编码。 还是不行，还有一个错误有待发现... 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 市场模拟（第六部分）：将信息从 MetaTrader 5 传输到 Excel已发布：
对于一些 MetaTrader 5 用户来说，最常给他们的生活带来麻烦的事情之一就是它缺少某些功能。
许多人，尤其是非程序员，发现在 MetaTrader 5 和其他程序之间传输信息非常困难。其中一个程序就是 Excel。许多人使用 Excel 作为管理和维护风险控制的一种方式。这是一个优秀的程序，易于学习，即使对于那些不是 VBA 程序员的人来说也是如此。然而，在 MetaTrader 5 和 Excel 之间传输信息并不是最简单的任务之一，特别是如果你没有编程知识的话。
尽管如此，它还是非常有用的，因为它大大简化了那些只想交易的人的生活，同时使用 Excel 作为管理操作风险的工具。但是，如果没有适当的编程知识，您肯定会发现自己依赖未知的程序，或者因为无法将信息从平台传输到 Excel 而放弃使用 MetaTrader 5。
幸运的是，Excel 提供了一些非常有趣的方法来实现这一点。稍后我们将更详细地讨论它们。不幸的是，MetaTrader 5 不包括任何允许我们直接将信息发送到 Excel 的内置功能。您要么需要编程知识，要么必须获得一些能够执行传输的工具。
作者：Daniel Jose