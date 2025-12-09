文章 "市场模拟（第五部分）：创建 C_Orders 类（二）" 新评论 MetaQuotes 2025.12.09 08:43 新文章 市场模拟（第五部分）：创建 C_Orders 类（二）已发布： 在本文中，我将解释 Chart Trade 如何与 EA 交易一起处理平仓请求，以关闭用户的所有未平仓头寸。这听起来简单，但你需要知道如何应对一些复杂情况。 在上一篇文章，市场模拟（第四部分）：启动 C_Orders 类 (一)中，我当时主要专注于解释发送市价交易指令的代码是什么样子。整个解释旨在演示如何构建类代码，以便解码从 Chart Trade 指标接收的信息。 然而，即使没有看过 EA 交易的源代码，我相信有一定经验的人已经可以在实践中实现它了。尽管上一篇文章中展示的代码似乎无法在真实交易服务器上执行操作，但事实并非完全如此。不过，这段代码确实不足以用于对冲账户。 对于净额结算账户，该代码已经能够开仓和平仓。但对于对冲型账户，情况则略有不同。 例如，如果您尝试使用卖出按钮平掉一个买入头寸，实际上您是开立了一个卖出头寸。这适用于对冲账户。在单边账户中，执行相同的操作会平掉买入头寸，或者至少会产生某种效果，例如： 仓位反转（翻转）。如果你卖出的交易量超过了你现有的买入交易量，就会发生这种情况。在这种情况下，你的持仓将从多头转为空头。新空头头寸的大小将是前一个买入头寸的交易量与反转卖出头寸的交易量之差。 部分平仓。如果卖出交易量小于现有买入交易量，就会发生这种情况。在这种情况下，部分买单将被平仓，剩余部分仍留在市场上未结清。 作者：Daniel Jose Arad alipor 2025.11.04 09:37 #1 你解释得很清楚，我会用的。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在上一篇文章，市场模拟（第四部分）：启动 C_Orders 类 (一)中，我当时主要专注于解释发送市价交易指令的代码是什么样子。整个解释旨在演示如何构建类代码，以便解码从 Chart Trade 指标接收的信息。
然而，即使没有看过 EA 交易的源代码，我相信有一定经验的人已经可以在实践中实现它了。尽管上一篇文章中展示的代码似乎无法在真实交易服务器上执行操作，但事实并非完全如此。不过，这段代码确实不足以用于对冲账户。
对于净额结算账户，该代码已经能够开仓和平仓。但对于对冲型账户，情况则略有不同。
例如，如果您尝试使用卖出按钮平掉一个买入头寸，实际上您是开立了一个卖出头寸。这适用于对冲账户。在单边账户中，执行相同的操作会平掉买入头寸，或者至少会产生某种效果，例如：
作者：Daniel Jose