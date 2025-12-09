文章 "MQL5中用于预测与分类评估的重采样技术" 新评论 MetaQuotes 2025.12.09 08:36 新文章 MQL5中用于预测与分类评估的重采样技术已发布： 本文将探讨并实现一种方法：利用单一数据集同时作为训练集和验证集，来评估模型质量。 机器学习模型的性能评估通常分为两个独立阶段：在一个数据集上进行训练，在另一个数据集上进行测试。然而，当因资源限制或物流难题而难以收集多个数据集时，则需采用替代方法。 其中一种方法便是运用重采样技术来评估预测或分类模型的性能。尽管该方法可能存在潜在的缺陷，但已被证明能够提供可靠结果。本文将探讨一种新颖的模型质量评估方法，该方法利用单一数据集同时作为训练集和验证集。应用这些方法的主要原因在于测试数据的可用性有限。 因此，从业者必须采用复杂的重采样算法，以生成与更直接方法所产生的性能指标相当的结果。这些技术需要大量的计算资源，并可能增加模型开发过程的复杂性。尽管存在这种权衡，但在某些情况下，采用基于重采样的评估策略仍具有价值，因为其益处超过了成本。 作者：Francis Dube 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 MQL5中用于预测与分类评估的重采样技术已发布：
机器学习模型的性能评估通常分为两个独立阶段：在一个数据集上进行训练，在另一个数据集上进行测试。然而，当因资源限制或物流难题而难以收集多个数据集时，则需采用替代方法。
其中一种方法便是运用重采样技术来评估预测或分类模型的性能。尽管该方法可能存在潜在的缺陷，但已被证明能够提供可靠结果。本文将探讨一种新颖的模型质量评估方法，该方法利用单一数据集同时作为训练集和验证集。应用这些方法的主要原因在于测试数据的可用性有限。
因此，从业者必须采用复杂的重采样算法，以生成与更直接方法所产生的性能指标相当的结果。这些技术需要大量的计算资源，并可能增加模型开发过程的复杂性。尽管存在这种权衡，但在某些情况下，采用基于重采样的评估策略仍具有价值，因为其益处超过了成本。
作者：Francis Dube