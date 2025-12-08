文章 "市场模拟（第四部分）：创建 C_Orders 类（一）" 新评论 MetaQuotes 2025.12.08 09:51 新文章 市场模拟（第四部分）：创建 C_Orders 类（一）已发布： 在本文中，我们将开始创建 C_Orders 类，以便能够向交易服务器发送订单。我们将循序渐进地进行，目标是通过消息系统详细说明这一过程的具体实现方式。 如果你一直在关注这个系列文章，你可能已经注意到在开发回放系统（第 78 部分）：新 Chart Trade（五） ）中，在那里我开始展示交互是如何发生的，然而，同样的 EA 交易确实知道如何解释传入的消息。尽管当时使用的方法不允许跨订单系统，但我们在后续文章中解决了这个问题。在市场模拟（第二部分）：跨期订单（二）中，我演示了消息传递系统将如何构建以与 EA 交易系统进行通信。 整个机制只是更大系统的一部分。因此，理解这种消息传递机制对于理解我们将在本文中开始探索的内容至关重要。不要低估或忽视前几篇文章中解释的内容。最重要的是，在看到它的实际应用之前，不要以为你完全理解它。 如果您已经掌握了前面介绍的 EA 交易系统代码，那么您应该很容易理解这里要编程的内容。不过，不要仅仅通过查看代码来假设知识。您应该了解每个细节的功能，以便充分了解系统作为一个整体是如何工作的。 作者：Daniel Jose 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你一直在关注这个系列文章，你可能已经注意到在开发回放系统（第 78 部分）：新 Chart Trade（五） ）中，在那里我开始展示交互是如何发生的，然而，同样的 EA 交易确实知道如何解释传入的消息。尽管当时使用的方法不允许跨订单系统，但我们在后续文章中解决了这个问题。在市场模拟（第二部分）：跨期订单（二）中，我演示了消息传递系统将如何构建以与 EA 交易系统进行通信。
整个机制只是更大系统的一部分。因此，理解这种消息传递机制对于理解我们将在本文中开始探索的内容至关重要。不要低估或忽视前几篇文章中解释的内容。最重要的是，在看到它的实际应用之前，不要以为你完全理解它。
如果您已经掌握了前面介绍的 EA 交易系统代码，那么您应该很容易理解这里要编程的内容。不过，不要仅仅通过查看代码来假设知识。您应该了解每个细节的功能，以便充分了解系统作为一个整体是如何工作的。
作者：Daniel Jose