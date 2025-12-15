新用户

中国用户注册，安全验证如何解决？手机验证收不到验证短信。求大神支招。
 
哪个平台要什么样的安全验证?
 
换个地区
 
Leolome:
注册什么
 
Tian Hao Shen #:
换个地区

Leolome:
弄好了吗

