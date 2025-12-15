新用户 新评论 Leolome 2025.12.07 11:50 中国用户注册，安全验证如何解决？手机验证收不到验证短信。求大神支招。 LizWiiz U 2025.12.08 02:08 #1 哪个平台要什么样的安全验证? Tian Hao Shen 2025.12.08 03:41 #2 换个地区 Shun Yao Luo 2025.12.08 11:34 #3 Leolome: 中国用户注册，安全验证如何解决？手机验证收不到验证短信。求大神支招。 注册什么 Shun Yao Luo 2025.12.15 01:50 #4 Tian Hao Shen #: 换个地区 Leolome: 中国用户注册，安全验证如何解决？手机验证收不到验证短信。求大神支招。 弄好了吗 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录