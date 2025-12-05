文章 "MQL5 简介（第 12 部分）：构建自定义指标的初学者指南"
感谢您的努力。Isreal.非常感谢。
你没有使用 prev_calculated。这意味着每运行一个 tick
，你的代码就会重新计算之前计算过的每一个条形图。
非常感谢您的评论，我会考虑的。
谢谢。
新文章 MQL5 简介（第 12 部分）：构建自定义指标的初学者指南已发布：
欢迎回到我们的 MQL5 系列！到目前为止，我们已经介绍了很多，包括处理内置指标、创建 EA 交易系统、探索基本的 MQL5 概念，以及将我们的知识应用于实际项目。是时候学习如何从头开始创建自定义指标了。我们将更深入地了解指标的内部运作方式，从而完全控制其运作和设计，而不是依赖于内置功能。您是否想过 MQL5 的两个内置指标，移动平均线或 MACD 是如何创建的？如果没有iRSI、iMA这样的函数，还能构建指标吗？
采用基于项目的方法，我们将把流程分为两个主要部分。首先，在不使用 iMA 函数的情况下，我们将从头开始构建移动平均线指标。接下来，我们将更进一步，将移动平均线从传统的线形转变为烛形风格指示。此外，这种实用的方法将为开发专门适合您需求的交易工具开辟新的途径。
作者：Israel Pelumi Abioye