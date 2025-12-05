文章 "优化中自定义准则的新方法（第一部分）：激活函数示例"

本系列文章首篇将探讨自定义准则的数学原理，重点聚焦神经网络中使用的非线性函数、MQL5实现代码，以及目标导向与校正偏移量的应用。

自定义准则的定义能力，甚至利用其不透明方法论的复合准则，使得减少在Excel、Python、R或专有软件中对结果进行解析或至少分析的工作量成为可能，从而获得最优的参数排列组合。

其问题在于，在已发布的自定义准则中，使用“return(0)”的情况仍屡见不鲜。这样存在实际或潜在的危险，包括可能丢弃（勉强）不符合要求的结果，或者更糟的是，使遗传优化过程偏离潜在的有效路径。

在试图重现一些基本原理的过程中，我进行了一些符合实证的实验，尝试寻找一些曲线方程。为此，我查阅了《神经网络中的激活函数》一文，并对其中的一些函数进行了改编，以便在此处使用。此外，在阐明这些函数后，我还提出了一些将其付诸实践的方法。

本系列文章的结构如下：

  1. 引言及标准激活函数（附MQL5代码）
  2. 修改、缩放、加权及实际案例
  3. 探索不同曲线、缩放和加权的工具
  4. 其他可能出现的问题……


作者：Andrew Thompson

