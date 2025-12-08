tester takes too long time 验证错误求助

新评论
 

我在自动验证的时候，经常出现这个错误，然而过十数天后，什么都不改动再次验证又会通过，这到底是那里出了问题呢？报错如下:

test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 36793 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) strategy tester report 168 total trades test on GBPUSD,M30 (netting) tester takes too long time strategy tester report not found

我会限制市场价格必须跳动才进行交易，如果不限制价格有波动又会出现以下的报错

test on EURUSD,H1 (netting)
strategy tester report 7619 total trades
test on XAUUSD,D1 (netting)
strategy tester report 499 total trades
test on GBPUSD,M30 (netting)
log files size exceeded 2092 MB, test terminated
 2023.03.18 00:00:00   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:00:00   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:00:15   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:00:15   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:00:30   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:00:30   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:00:45   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:00:45   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:00   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:00   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:15   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:15   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:30   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:30   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:45   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:01:45   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:02:00   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:02:00   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:02:15   failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed]
 2023.03.18 00:02:15   failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed]

这是什么错误了呢

 

不同品種 不同平台 有不一樣的報價時間跟交易時間 

有報價就有價格波動 但是不一定能交易 這兩個時間都是交易平台決定的

新评论