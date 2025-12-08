tester takes too long time 验证错误求助 新评论 Wan Chao Kuang 2025.12.05 02:42 我在自动验证的时候，经常出现这个错误，然而过十数天后，什么都不改动再次验证又会通过，这到底是那里出了问题呢？报错如下: test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 36793 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) strategy tester report 168 total trades test on GBPUSD,M30 (netting) tester takes too long time strategy tester report not found 我会限制市场价格必须跳动才进行交易，如果不限制价格有波动又会出现以下的报错 test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 7619 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) strategy tester report 499 total trades test on GBPUSD,M30 (netting) log files size exceeded 2092 MB, test terminated 2023.03.18 00:00:00 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:00:00 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:00:15 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:00:15 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:00:30 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:00:30 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:00:45 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:00:45 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:00 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:00 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:15 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:15 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:30 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:30 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:45 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:01:45 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:02:00 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:02:00 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:02:15 failed market buy 0.01 GBPUSD [Market closed] 2023.03.18 00:02:15 failed market sell 0.01 GBPUSD [Market closed] 这是什么错误了呢 i Have added a EA to Market But Failed To Modify Order Discussion of article "The checks a trading robot must pass before publication in the Market" Hung Wen Lin 2025.12.08 03:40 #1 不同品種 不同平台 有不一樣的報價時間跟交易時間 有報價就有價格波動 但是不一定能交易 這兩個時間都是交易平台決定的 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在自动验证的时候，经常出现这个错误，然而过十数天后，什么都不改动再次验证又会通过，这到底是那里出了问题呢？报错如下:
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 36793 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) strategy tester report 168 total trades test on GBPUSD,M30 (netting) tester takes too long time strategy tester report not found
我会限制市场价格必须跳动才进行交易，如果不限制价格有波动又会出现以下的报错
这是什么错误了呢