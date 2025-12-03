文章 "接受者操作特征（ROC）曲线入门" 新评论 MetaQuotes 2025.12.03 15:50 新文章 接受者操作特征（ROC）曲线入门已发布： ROC 曲线是用于评估分类器性能的图形工具。尽管 ROC 图形相对简单，但在实践中使用它们时，仍存在一些常见的误解和误区。本文旨在为那些希望理解分类器性能评估的交易者提供一份关于 ROC 图形的入门介绍。 许多现实世界的应用都涉及二元分类问题，即实例属于两个互斥且穷尽的类别之一。当定义了一个单一的目标类别时，这种场景的一个普遍实例就会出现，每个实例被归类为要么属于该类别，要么属于其补集。例如，考虑雷达信号分类，屏幕上检测到的轮廓被归类为坦克（目标类别）或非坦克物体。同样地，信用卡交易可以被归类为欺诈（目标类别）或合法。 这种二元分类问题的特定表述，其特征是识别一个单一的目标类别，构成了后续分析的基础。这里采用的方法不是将实例明确分配到两个不同的类别之一，而是专注于确定一个实例是否属于指定的目标类别。虽然所使用的术语，即引用“目标”及其补集，可能让人联想到军事含义，但这个概念是广泛适用的。目标类别可以代表各种实体，例如恶性肿瘤、成功的金融交易，或者如前所述的欺诈性信用卡交易。其本质特征是主要关注的类别与所有其他可能性之间的二元性。 作者：Francis Dube 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 接受者操作特征（ROC）曲线入门已发布：
许多现实世界的应用都涉及二元分类问题，即实例属于两个互斥且穷尽的类别之一。当定义了一个单一的目标类别时，这种场景的一个普遍实例就会出现，每个实例被归类为要么属于该类别，要么属于其补集。例如，考虑雷达信号分类，屏幕上检测到的轮廓被归类为坦克（目标类别）或非坦克物体。同样地，信用卡交易可以被归类为欺诈（目标类别）或合法。
这种二元分类问题的特定表述，其特征是识别一个单一的目标类别，构成了后续分析的基础。这里采用的方法不是将实例明确分配到两个不同的类别之一，而是专注于确定一个实例是否属于指定的目标类别。虽然所使用的术语，即引用“目标”及其补集，可能让人联想到军事含义，但这个概念是广泛适用的。目标类别可以代表各种实体，例如恶性肿瘤、成功的金融交易，或者如前所述的欺诈性信用卡交易。其本质特征是主要关注的类别与所有其他可能性之间的二元性。
作者：Francis Dube