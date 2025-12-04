新增品种不在下方图表栏显示 新评论 Vic_forextrader 2025.12.03 12:21 新增品种后不在下方图表栏显示，不是图表栏不见了，图表栏好着呢而且有许多其他品种，但是我新增品种后，下方没有显示出来，以后查看会很麻烦 Tian Hao Shen 2025.12.04 01:08 #1 点 显示全部 zhui168 2025.12.04 03:40 #2 找客服 Vic_forextrader 2025.12.04 10:54 #3 Tian Hao Shen #: 点 显示全部 麻烦说的再细一些，在哪里点显示全部 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新增品种后不在下方图表栏显示，不是图表栏不见了，图表栏好着呢而且有许多其他品种，但是我新增品种后，下方没有显示出来，以后查看会很麻烦