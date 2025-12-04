新增品种不在下方图表栏显示

新增品种后不在下方图表栏显示，不是图表栏不见了，图表栏好着呢而且有许多其他品种，但是我新增品种后，下方没有显示出来，以后查看会很麻烦

 
点 显示全部
 
找客服
 
Tian Hao Shen #:
点 显示全部
麻烦说的再细一些，在哪里点显示全部
