文章 "辩证搜索（DA）" 新评论 MetaQuotes 2025.12.03 10:01 新文章 辩证搜索（DA）已发布： 本文介绍了辩证算法（DA），这是一种受辩证法哲学概念启发的新的全局优化方法。该算法利用了人口中独特的划分，将其分为投机思想者和实践思想者。测试表明，在低维问题上，性能令人印象深刻，高达 98%，整体效率为 57.95%。本文解释了这些度量，并详细描述了算法和不同类型函数的实验结果。 在数学精度与哲学智慧相结合的优化算法领域，出现了一种受辩证唯物主义启发的独特方法：辩证算法（DA）。该算法是经典辩证法和现代优化方法的综合，通过论题和对偶的哲学对立的棱镜重新思考了寻找最优解的问题。DA的基础是这样一种观点，即任何解决方案（正题）都包含通过与其对立面（反题）的相互作用而改进的潜力。 在其算法实现中，这一原则通过寻求新解决方案的思辨思想者与追求经过验证的解决方案的务实思想者之间的互动得到了体现。辩证唯物主义的唯物主义方面表现在对评价决策和实际验证结果的客观标准的依赖上。发展是周期性的：找到的解决方案会引发新的矛盾，从而导致下一轮的搜索，反映了知识的连续性和改进。 作者：Andrey Dik 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 辩证搜索（DA）已发布：
在数学精度与哲学智慧相结合的优化算法领域，出现了一种受辩证唯物主义启发的独特方法：辩证算法（DA）。该算法是经典辩证法和现代优化方法的综合，通过论题和对偶的哲学对立的棱镜重新思考了寻找最优解的问题。DA的基础是这样一种观点，即任何解决方案（正题）都包含通过与其对立面（反题）的相互作用而改进的潜力。
在其算法实现中，这一原则通过寻求新解决方案的思辨思想者与追求经过验证的解决方案的务实思想者之间的互动得到了体现。辩证唯物主义的唯物主义方面表现在对评价决策和实际验证结果的客观标准的依赖上。发展是周期性的：找到的解决方案会引发新的矛盾，从而导致下一轮的搜索，反映了知识的连续性和改进。
作者：Andrey Dik