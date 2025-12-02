文章 "血液遗传优化算法（BIO）"

新评论
 

新文章 血液遗传优化算法（BIO）已发布：

我向大家介绍我的新种群优化算法——血液遗传优化算法（Blood Inheritance Optimization，BIO），该算法的灵感源自人类血型遗传系统。在该算法中，每个解都有其自身的“血型”，这一血型决定了其进化方式。正如自然界中，孩子的血型是依据特定规则遗传而来，在BIO算法中，新解通过一套遗传与变异机制来获取自身特性。

我们每个人的血管里都流淌着从父母那里遗传而来的独特组合。正如血型决定了输血时的兼容性，它们同样可以决定在优化过程中参数如何传递和变异。我很喜欢这个理念，决定等有时间时再进行深入探究。经过一系列实验，BIO应运而生——这是一种利用血型遗传自然规律作为管理决策进化隐喻的方法。在该算法中，四种血型演变成了四种不同的参数变异策略，而遗传规律则决定了后代如何获取并修改其父母的特征。

正如自然界中，孩子的血型并非父母血型的简单平均值，而是遵循遗传规律。在BIO算法中，新解的参数是通过一套遗传和变异体系形成的。每种血型都带来了探索解空间的独特方式：从保守地保留已找到的最优值，到激进地变异以开拓新的有前景的区域和方向，从而进一步深入研究解空间。

在本文中，我想分享一下结合了生物灵感与算法严谨性的BIO算法原理，并提供一些在已熟悉函数上的测试结果。那么，我们行动吧。


作者：Andrey Dik

新评论