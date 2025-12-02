文章 "血液遗传优化算法（BIO）" 新评论 MetaQuotes 2025.12.02 14:15 新文章 血液遗传优化算法（BIO）已发布： 我向大家介绍我的新种群优化算法——血液遗传优化算法（Blood Inheritance Optimization，BIO），该算法的灵感源自人类血型遗传系统。在该算法中，每个解都有其自身的“血型”，这一血型决定了其进化方式。正如自然界中，孩子的血型是依据特定规则遗传而来，在BIO算法中，新解通过一套遗传与变异机制来获取自身特性。 我们每个人的血管里都流淌着从父母那里遗传而来的独特组合。正如血型决定了输血时的兼容性，它们同样可以决定在优化过程中参数如何传递和变异。我很喜欢这个理念，决定等有时间时再进行深入探究。经过一系列实验，BIO应运而生——这是一种利用血型遗传自然规律作为管理决策进化隐喻的方法。在该算法中，四种血型演变成了四种不同的参数变异策略，而遗传规律则决定了后代如何获取并修改其父母的特征。 正如自然界中，孩子的血型并非父母血型的简单平均值，而是遵循遗传规律。在BIO算法中，新解的参数是通过一套遗传和变异体系形成的。每种血型都带来了探索解空间的独特方式：从保守地保留已找到的最优值，到激进地变异以开拓新的有前景的区域和方向，从而进一步深入研究解空间。 在本文中，我想分享一下结合了生物灵感与算法严谨性的BIO算法原理，并提供一些在已熟悉函数上的测试结果。那么，我们行动吧。 作者：Andrey Dik 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们每个人的血管里都流淌着从父母那里遗传而来的独特组合。正如血型决定了输血时的兼容性，它们同样可以决定在优化过程中参数如何传递和变异。我很喜欢这个理念，决定等有时间时再进行深入探究。经过一系列实验，BIO应运而生——这是一种利用血型遗传自然规律作为管理决策进化隐喻的方法。在该算法中，四种血型演变成了四种不同的参数变异策略，而遗传规律则决定了后代如何获取并修改其父母的特征。
正如自然界中，孩子的血型并非父母血型的简单平均值，而是遵循遗传规律。在BIO算法中，新解的参数是通过一套遗传和变异体系形成的。每种血型都带来了探索解空间的独特方式：从保守地保留已找到的最优值，到激进地变异以开拓新的有前景的区域和方向，从而进一步深入研究解空间。
在本文中，我想分享一下结合了生物灵感与算法严谨性的BIO算法原理，并提供一些在已熟悉函数上的测试结果。那么，我们行动吧。
作者：Andrey Dik