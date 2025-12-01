文章 "百年数学函数如何革新您的交易策略？" 新评论 MetaQuotes 2025.12.01 14:53 新文章 百年数学函数如何革新您的交易策略？已发布： 本文聚焦R德马赫（Rademacher）函数与沃尔什（Walsh）函数。探讨如何将这两类诞生于20世纪初的数学工具应用于金融时间序列分析，并揭示其在交易策略中的创新应用场景。 对金融市场当前状态的分析，是成功交易最重要的基础。它使交易者能够评估当前形势、预测可能的价格变化，并做出明智的交易决策。为此，可以使用各种数学方法和模型。 在本文中，我们将讨论几种新的数学函数。其实并不是全新的。它们在大约100年前是新的。现在，有些函数已被遗忘，而有些则被应用。但出于某种原因，并未用于交易。让我们尝试纠正这一令人遗憾的疏漏。 作者：Aleksej Poljakov 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对金融市场当前状态的分析，是成功交易最重要的基础。它使交易者能够评估当前形势、预测可能的价格变化，并做出明智的交易决策。为此，可以使用各种数学方法和模型。
在本文中，我们将讨论几种新的数学函数。其实并不是全新的。它们在大约100年前是新的。现在，有些函数已被遗忘，而有些则被应用。但出于某种原因，并未用于交易。让我们尝试纠正这一令人遗憾的疏漏。
作者：Aleksej Poljakov