文章 "百年数学函数如何革新您的交易策略？"

本文聚焦R德马赫（Rademacher）函数与沃尔什（Walsh）函数。探讨如何将这两类诞生于20世纪初的数学工具应用于金融时间序列分析，并揭示其在交易策略中的创新应用场景。

对金融市场当前状态的分析，是成功交易最重要的基础。它使交易者能够评估当前形势、预测可能的价格变化，并做出明智的交易决策。为此，可以使用各种数学方法和模型。

在本文中，我们将讨论几种新的数学函数。其实并不是全新的。它们在大约100年前是新的。现在，有些函数已被遗忘，而有些则被应用。但出于某种原因，并未用于交易。让我们尝试纠正这一令人遗憾的疏漏。


作者：Aleksej Poljakov

