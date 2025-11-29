EA: 手动批量下单EA面板

注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！ 手动批量下单EA面板，面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓） 注：已知BUG默认止盈可能会失效，请自行设置止盈价格。

作者： LJC002

