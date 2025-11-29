EA: 手动批量下单EA面板 新评论 Automated-Trading 2025.11.29 01:11 手动批量下单EA面板: 注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！ 手动批量下单EA面板，面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓） 注：已知BUG默认止盈可能会失效，请自行设置止盈价格。 作者： LJC002 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
手动批量下单EA面板:
注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！ 手动批量下单EA面板，面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓） 注：已知BUG默认止盈可能会失效，请自行设置止盈价格。
作者： LJC002