大家好，我的XAUUSD连接不上服务器 新评论 91220100MA84J3KP9X 2025.11.28 00:37 具体请看附件展示，麻烦给知道怎么回事的人给解释一下，谢谢 附加的文件： 0o8m_20251128083449_54_5.png 7 kb Tian Hao Shen 2025.11.28 02:00 #1 检查账户登录成功没 看右下角有没有链接 91220100MA84J3KP9X 2025.11.28 04:13 #2 右下角是这样的，登录后也没反应@Tian Hao Shen 附加的文件： diz2_20251128121059_55_5.png 4 kb Shun Yao Luo 2025.11.28 12:13 #3 今天集体崩 Shun Yao Luo 2025.12.01 02:26 #4 应该恢复了吧 Yiannn 2025.12.09 00:43 #5 先確認帳號密碼伺服器正確否 都正確的話 卸載MT4重新下載一次就好了 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录