大家好，我的XAUUSD连接不上服务器

具体请看附件展示，麻烦给知道怎么回事的人给解释一下，谢谢
检查账户登录成功没 看右下角有没有链接
 
右下角是这样的，登录后也没反应@Tian Hao Shen
今天集体崩
 
应该恢复了吧
 

先確認帳號密碼伺服器正確否

都正確的話

卸載MT4重新下載一次就好了

