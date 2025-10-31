大家都做什么品种

新评论
 
我想问下 大家什么品种比较和做 规律一些呀
 
黄金比较多 波动大
 
zhui168 #:
黄金比较多 波动大
原油呢
 
黃金和標普五百
 
黄金/白银/原油/德指/纳指/道琼斯/比特/二姨太
 
Hang-889:
我想问下 大家什么品种比较和做 规律一些呀

喜歡金油餅

波動小的不愛

 
Damien Cross #:
黄金/白银/原油/德指/纳指/道琼斯/比特/二姨太
今年大部分是黄金吧  波动大
新评论