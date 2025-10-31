大家都做什么品种 新评论 Hang-889 2025.10.23 11:44 我想问下 大家什么品种比较和做 规律一些呀 zhui168 2025.10.23 13:37 #1 黄金比较多 波动大 Hang-889 2025.10.24 06:25 #2 zhui168 #: 黄金比较多 波动大 原油呢 Hong Yi Li 2025.10.25 19:57 #3 黃金和標普五百 Damien Cross 2025.10.25 22:21 #4 黄金/白银/原油/德指/纳指/道琼斯/比特/二姨太 lin boni 2025.10.29 02:53 #5 Hang-889: 我想问下 大家什么品种比较和做 规律一些呀 喜歡金油餅 波動小的不愛 Tian Hao Shen 2025.10.29 11:03 #6 Damien Cross #: 黄金/白银/原油/德指/纳指/道琼斯/比特/二姨太 今年大部分是黄金吧 波动大 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录