指标: 蜡烛结束时间和点差 - 页 2 12 新评论 pyrrhic 2023.08.31 12:23 #11 蜡烛 Huu Toan Nguyen 2024.01.04 06:06 #12 谢谢 Виталий Баринов 2024.03.15 21:39 #13 很棒的信息工具！简约而友好。感谢并推荐使用！ jintian yang 2024.03.21 03:37 #14 感谢您提供的重要指标！ 1472514 2024.07.18 09:32 #15 非常好。第一次就成功了。 Carlson Brito da Paixão 2024.07.22 04:38 #16 我做到了... Carlson Brito da Paixão 2024.07.22 04:39 #17 谢谢你，马科斯。 Imre50 2025.01.30 09:13 #18 我已经用了好几年了，它非常完美。 fig_antonio 2026.01.03 21:25 #19 Marcos #:在 YouTube 上观看如何在 MT5 上安装指标。或点击candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB)，然后打开。 打开 Metatrader 后，点击编译。然后转到图表界面，按 ctrl + n 找到指标，将其拖到图表上。 还是不行。 Vinicius Pereira De Oliveira 2026.01.03 23:56 #20 Bethe Goncalves #: 它不允许你更改颜色，也不显示黑色背景。 fig_antonio#： 反正也没用。 我刚把它安装到 MT5 上，显然它能正常工作： 您需要说明您想做什么以及出了什么问题，以便获得帮助。包括日志选项卡中的相关信息和截图，以便更容易理解问题。 另请参阅： 自定义交易顾问和指标 在哪里可以找到交易机器人和指标 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我做到了...
在 YouTube 上观看如何在 MT5 上安装指标。
或点击candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB)，然后打开。
打开 Metatrader 后，点击编译。
然后转到图表界面，按 ctrl + n 找到指标，将其拖到图表上。
我刚把它安装到 MT5 上，显然它能正常工作：
您需要说明您想做什么以及出了什么问题，以便获得帮助。包括日志选项卡中的相关信息和截图，以便更容易理解问题。
