指标: 蜡烛结束时间和点差 - 页 2

新评论
 
蜡烛
 
谢谢
 
很棒的信息工具！简约而友好。感谢并推荐使用！
 
感谢您提供的重要指标！
 
非常好。第一次就成功了。
 

我做到了...

 
谢谢你，马科斯。
 
我已经用了好几年了，它非常完美。
 
Marcos #:

在 YouTube 上观看如何在 MT5 上安装指标。

或点击candle_time_end_and_spread. mq5 (2.49 KB)，然后打开。

打开 Metatrader 后，点击编译。

然后转到图表界面，按 ctrl + n 找到指标，将其拖到图表上。

还是不行。
 
Bethe Goncalves # 它不允许你更改颜色，也不显示黑色背景。
fig_antonio# 反正也没用。

我刚把它安装到 MT5 上，显然它能正常工作：



您需要说明您想做什么以及出了什么问题，以便获得帮助。包括日志选项卡中的相关信息和截图，以便更容易理解问题。

另请参阅：

12
新评论