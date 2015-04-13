如何求价格突破BOOL布林上下轨之后的最高价和最低价 新评论 ljlfans 2015.04.12 04:55 请问各位大侠，当价格突破布林上轨的时候，我想求最高价，保证这个最高价也是后面每出来一根K线的最高价，如何用公式表达呢？ Xiangdong Guo 2015.04.12 15:48 #1 用ArrayMaxium和ArrayMinium找到区间的最高/低位置，然后比较此位置的最高/低价是否大于/小于iBand就行了。 ljlfans 2015.04.12 17:31 #2 tradelife: 用ArrayMaxium和ArrayMinium找到区间的最高/低位置，然后比较此位置的最高/低价是否大于/小于iBand就行了。 MT4上没有这个函数啊 Xiangdong Guo 2015.04.13 21:11 #3 ljlfans: MT4上没有这个函数啊 ArrayMaximumArrayMinimum一点懒都不能偷。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
请问各位大侠，当价格突破布林上轨的时候，我想求最高价，保证这个最高价也是后面每出来一根K线的最高价，如何用公式表达呢？