如何求价格突破BOOL布林上下轨之后的最高价和最低价

请问各位大侠，当价格突破布林上轨的时候，我想求最高价，保证这个最高价也是后面每出来一根K线的最高价，如何用公式表达呢？ 

 

用ArrayMaxium和ArrayMinium找到区间的最高/低位置，

然后比较此位置的最高/低价是否大于/小于iBand就行了。 

 
tradelife:

MT4上没有这个函数啊 

 
ljlfans:

ArrayMaximum

ArrayMinimum

一点懒都不能偷。 

