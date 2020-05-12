测试者: 我的第一个 "圣杯" - 页 2

好文好文，受益匪浅

谢谢，看了这篇文章之后，觉得自己真的很渺小！主人对市场分析的很透彻，而我们交易者就在很迷茫的互相斗！

 

很早前看过这篇文章，最近又看了一遍，并把最后那个策略的代码引用了。人老实啊，以为发表出来的就不会错，并且，文中还特意提到了不止在交叉的地方下单，在其他地方也会下单，并做了修改，自己也没动脑筋，认为改过了就对了。

结果直接导致了我整个策略的错误，回头才仔细看到，这样的代码，在急速下跌或上升的过程中，也会下单，这段代码是有问题 的，在急速向上的行情中，((Pred<=Golub && Tek> Golub) || (Pred< Golub && Tek>=Golub))这段代码即使成立均线也不会交叉，因为，快线的前一值完全可能小于慢线的当前值，而执行ret=1；而这时均线是不交叉的。

真历害呀
 
没有稳定盈利的EA，但是有适合某种市场形态的EA，不同的市场状况要使用不同策略的EA，也只能这样了
圣杯3的代码无法运行，哪个可以指点我？先谢谢啦。qq：553079845
 
学做EA也有快俩月了，就是在模拟环境下也没有做出一个能稳定盈利的EA，看了这篇文章有很多启发，决定试一试文章中的EA。
 
代码简介清楚，佩服
 
非常均匀的以止损点亏损直到爆仓，现在的平台都不能用ea做单了？
 

看了例子1的代码，有些不明白的地方，请高人指点。

   if (max<Bid) max=Bid;

   if (min>Ask) min=Ask;

min这个变量，初始值为0，然后应该始终不可能>Ask（没有别的赋值的地方），始终为0，根本没法赋值为Ask，那么这个变量还有什么意义？

那么后面这一句： if (((Ask-min)>=lim*Point) && (lmin>Ask ))  中，（Ask-min)>=lim*Point始终为True，就失去了计算的意义。所以不知道是不是代码有误，因水平低，没法判断，请高人指点？

