今天参加了个比赛 12 新评论 zdy3824 2022.04.04 12:05 今天参加了个比赛，排名20，因risk较高恐怕无法提升啊 Tiecheng Fu 2022.04.04 12:38 #1 zdy3824: 今天参加了个比赛，排名20，因risk较高恐怕无法提升啊 这种短期比赛，拼的都是重仓和运气！ zdy3824 2022.04.04 12:42 #2 重仓的代价是风险系数高，排名靠后 zdy3824 2022.04.04 15:27 #3 19名了，如果算收益率应当是No.1，看来我的运气不错 Sky All 2022.04.04 15:52 #4 zdy3824 #: 19名了，如果算收益率应当是No.1，看来我的运气不错 恭喜恭喜 Aurthur Morgan 2022.04.04 17:18 #5 楼主，你又来得瑟了 zdy3824 2022.04.04 19:10 #6 谢谢版主，亚瑟，我就喜欢打败老外的感觉，不得瑟两下就象火闭塞在骨中含忍不住。 第17名 zdy3824 2022.04.05 10:20 #7 大意失荆州，都是我的错，不该有的失误 [删除] 2022.04.06 04:12 #8 Come on, fight for the first Zhou Liang Ji 2022.04.06 04:17 #9 Tiecheng Fu #: 这种短期比赛，拼的都是重仓和运气！ 不應該說穿，或許應該要讓有些人，有夢想。 zdy3824 2022.04.06 06:22 #10 这次算了，下次给你们看the first 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
今天参加了个比赛，排名20，因risk较高恐怕无法提升啊