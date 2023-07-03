今天参加了个比赛

今天参加了个比赛，排名20，因risk较高恐怕无法提升啊


 
zdy3824:

这种短期比赛，拼的都是重仓和运气！ 

 
重仓的代价是风险系数高，排名靠后
 

19名了，如果算收益率应当是No.1，看来我的运气不错

 
zdy3824 #:

恭喜恭喜

 
楼主，你又来得瑟了
 

谢谢版主，亚瑟，我就喜欢打败老外的感觉，不得瑟两下就象火闭塞在骨中含忍不住。

第17名

 
大意失荆州，都是我的错，不该有的失误
Come on, fight for the first
 
Tiecheng Fu #:

这种短期比赛，拼的都是重仓和运气！ 

不應該說穿，或許應該要讓有些人，有夢想。

 
这次算了，下次给你们看the first
12
