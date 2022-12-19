发布的信号，在我的信号栏所有信号中能看到，但在公共中看不到，什么原因啊？

如题，是不是信号质量差就看不到了，尝试也搜索不到。
 

你这个信号还有几个问题点需要突破，大多数情况稳定1年就OK了



 
感谢版主大人！那我只有耐心做了

 
必须把增速降下来吗？

 
太客气了。

不用降低增速，持续保持高增速也是可以的。

 
辛苦，知道了。

 
这样的评价还是很客观 的
