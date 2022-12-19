发布的信号，在我的信号栏所有信号中能看到，但在公共中看不到，什么原因啊？ 新评论 Meng Wang 2022.03.25 03:13 如题，是不是信号质量差就看不到了，尝试也搜索不到。 Sky All 2022.03.25 09:33 #1 你这个信号还有几个问题点需要突破，大多数情况稳定1年就OK了 Meng Wang 2022.03.25 09:37 #2 Zhang Fengqun - #: 你这个信号还有几个问题点需要突破，大多数情况稳定1年就OK了 感谢版主大人！那我只有耐心做了 Meng Wang 2022.03.25 09:38 #3 Meng Wang #: 感谢版主大人！那我只有耐心做了 Zhang Fengqun - #: 你这个信号还有几个问题点需要突破，大多数情况稳定1年就OK了 必须把增速降下来吗？ Sky All 2022.03.25 09:42 #4 Meng Wang #: 必须把增速降下来吗？ 太客气了。 不用降低增速，持续保持高增速也是可以的。 Meng Wang 2022.03.25 09:43 #5 Zhang Fengqun - #: 太客气了。 不用降低增速，持续保持高增速也是可以的。 辛苦，知道了。 Xian Qin Ceng 2022.12.19 13:04 #6 这样的评价还是很客观 的 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录