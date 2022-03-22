EA的挂单不能成交
a534233742:
MT4上的EA无法交易一直显示以下类似的信息，请问下这是什么情况，有解决的方法吗？头痛了好久
2022.03.22 11:02:00.405 '9384819': order sell stop 0.10 XAUUSD opening at 1935.779 sl: 1935.859 tp: 1935.619 failed [Off quotes]
一般这种情况，是市场没有流动性，没有报价，活跃时间段试一试
2022.03.22 11:02:00.405 '9384819': order sell stop 0.10 XAUUSD opening at 1935.779 sl: 1935.859 tp: 1935.619 failed [Off quotes] ==> Off quotes 沒有報價
交易時要確保平台處於可交易時段 有報價的條件下再做交易
PS 規格書上通常都是平台服務器的時間 Log上面顯示的是終端的時間 要自己換算一下
可以編一個自訂義函數 在非報價期間跟非交易時間不做交易
Hung Wen Lin #:
2022.03.22 11:02:00.405 '9384819': order sell stop 0.10 XAUUSD opening at 1935.779 sl: 1935.859 tp: 1935.619 failed [Off quotes] ==> Off quotes 沒有報價
交易時要確保平台處於可交易時段 有報價的條件下再做交易
PS 規格書上通常都是平台服務器的時間 Log上面顯示的是終端的時間 要自己換算一下
可以編一個自訂義函數 在非報價期間跟非交易時間不做交易
一整天24小时下来，两个模拟账户可以正常挂单，就是真实账户没法挂单，头痛
MT4上的EA无法交易一直显示以下类似的信息，请问下这是什么情况，有解决的方法吗？头痛了好久
2022.03.22 11:02:00.405 '9384819': order sell stop 0.10 XAUUSD opening at 1935.779 sl: 1935.859 tp: 1935.619 failed [Off quotes]