EA的挂单不能成交

MT4上的EA无法交易一直显示以下类似的信息，请问下这是什么情况，有解决的方法吗？头痛了好久

2022.03.22 11:02:00.405 '9384819': order sell stop 0.10 XAUUSD opening at 1935.779 sl: 1935.859 tp: 1935.619 failed [Off quotes]



 
a534233742:

一般这种情况，是市场没有流动性，没有报价，活跃时间段试一试

 

2022.03.22 11:02:00.405 '9384819': order sell stop 0.10 XAUUSD opening at 1935.779 sl: 1935.859 tp: 1935.619 failed [Off quotes] ==> Off quotes 沒有報價 

交易時要確保平台處於可交易時段 有報價的條件下再做交易

PS 規格書上通常都是平台服務器的時間 Log上面顯示的是終端的時間 要自己換算一下

可以編一個自訂義函數 在非報價期間跟非交易時間不做交易

Tiecheng Fu #:

我有两个模拟账户一直在正常运行ea，可以正常挂单。

就是在真实账户这边就不行了。

真实账户已经运行一整天时间，没法使用，

 
Hung Wen Lin #:

一整天24小时下来，两个模拟账户可以正常挂单，就是真实账户没法挂单，头痛

