成功的交易是控制心理学的一部分
那之前发的实盘信号是谁在操作？
Jianguo Deng:
在上一个帖子里面，我介绍了自己的EA之路，得出的结论就是EA可以完成交易的绝大部分工作，但不是全部。因为一些其他的原因，我没有精力监控模拟账户的测试，就把这个事情给了一个朋友来做（有10年以上的交易经验）。今天我进服务器看了下，他对EA的干预比较频繁，而结果看上去比较惨，我大致的分析了下，最大的问题不是技术，而是心理。目前测试的模拟账户，EA逻辑就是开反向仓的时候平仓另外一个方向。但是绝大部分单子他在中途就平仓了，导致利润急速下滑，而亏损的订单都是EA自己止损的，也就是说，他干预了利润的获取，却截断不了亏损。这种交易是失败的交易，而体现在交易心理上就是赢点就跑亏损死扛。这是有EA有严格的止损机制，如果是人来止损，碰到极度行情就会大亏。交易实际就是人与人的博弈，少部分人赢大部分人亏，如何克服从重心理，是迈向成功交易的基本门槛之一。下图看着就晕哈哈
每个人都自带稳定亏损的系统，这就是人性系统，所谓的EA就是对抗这种所谓的人性系统，赢了你就胜利了，干预了你已经就败了，仅此而已。
