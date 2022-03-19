在市场发布程序遇到问题

我的EA准备在市场发布，已经进行到提交程序进行认证，但平台验证时总是报奇怪错误，我自己测试时从未发现，

是什么原因呢？

單量計算設計有問題 單量要控制在交易品種最大跟最小之間 另外調整單量也要根據規格書的步進計算

這樣才能確保所交易的品種單量符合規格書的要求

 
double opLotSell=myLot;
   if(true==booMMLot)
      opLotSell=NormalizeDouble(MMper*AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)/10000,2);
      
    if(opLotSell<SymbolInfoDouble(wMyHB,SYMBOL_VOLUME_MIN))
    {
      Print("sell min lot");
      opLotSell=SymbolInfoDouble(wMyHB,SYMBOL_VOLUME_MIN);
    }
    if(opLotSell>SymbolInfoDouble(wMyHB,SYMBOL_VOLUME_MAX))
    {
      Print("Sell max lot");
      opLotSell=SymbolInfoDouble(wMyHB,SYMBOL_VOLUME_MAX);

    }

这个是单量代码，有问题吗？检验就是某天出错，其它大部分时间和品种都没有问题

我回测时也没有问题！


 
有技术人员能回答吗？
 
就是检验不能通过，提示偶然出现交易量问题，但程序中没有发现错误，自己测试时没有问题，想咨询这个检验错误是什么原因？

交易量代码也贴上去了，报错贴图显示交易量是正常的

二楼不是已经告诉你了么?

除了考虑最大手数，最小手数外，还必须考虑步进手数（step volume)，即：

你计算出来的手数必须是step volume的整数倍。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double CheckVolumeValue(string symbol,double volume,bool take_min_vol=true)
{
//--- 交易操作允许的最小交易量   
   double min_volume=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   if(volume<min_volume)
   {
      if(take_min_vol)return(min_volume);
      return(0.0);
   }
//--- 交易操作允许的最大交易量
   double max_volume=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
   if(volume>max_volume)
   {
      return(max_volume);
   }
//--- 取得交易量变化的最小步长
   double volume_step=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
   int ratio=(int)MathRound(volume/volume_step);
   if(MathAbs(ratio*volume_step-volume)>0.0000001)
   {
      volume=ratio*volume_step;
      return(volume);
   }
   return(volume);
}
 
Ziheng Zhuang #:

二楼不是已经告诉你了么?

除了考虑最大手数，最小手数外，还必须考虑步进手数（step volume)，即：

你计算出来的手数必须是step volume的整数倍。

是0.01的整数倍啊，有问题就不会一年就有1天会出现啊

 opLotSell=NormalizeDouble(MMper*AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)/10000,2);

这句能保证步进问题啊

 

不要想当然的以为step volume就是0.01，可能是0.1

你用我给的代码试试，看看问题能不能解决。

 
Ziheng Zhuang #:

不要想当然的以为step volume就是0.01，可能是0.1

你用我给的代码试试，看看问题能不能解决。

用这段代码检验了，传上去检验还是报错，谢谢请看看什么原因！

0

 

文字意思開的單超過可開單的上限

單張單有最大單量 重複持單也不能超過的

用你上面的例子 用小單量試試看

12
