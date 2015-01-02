对MT5的测试功能提一些看法 新评论 leochina84 2014.12.21 12:48 首先，我是由MT4转用MT5的用户，使用研究MT5有近半年的时间。其次，在使用过程中发现MT5的确有多处明显强于MT4的功能性易用改进，但也存在对一些设计的不解。其中对于测试功能的改进，无疑是很大的，进步是明显的。但有一点，如EA在不“优化”且“可视化”情况下，会单独打开一个测试模拟界面，但这个界面的自定义功能非常有限，如无法调整图表外观，增加自定义指标，而这些在MT4都是可以实现，所以对于已经习惯这些功能的我，就很不习惯，或者说是不直观。最后，我想请论坛内的MT5高玩，解答我的问题，是否是我的软件设置不当，造成这样的问题。 enbo lu 2014.12.31 06:48 #1 测试终止后，原界面里一样有回测界面啊。在此界面中你可以 “调整图表外观，增加自定义指标” 。 leochina84 2015.01.02 10:06 #2 luenbo: 测试终止后，原界面里一样有回测界面啊。在此界面中你可以 “调整图表外观，增加自定义指标” 。 但是实时的与EA非相关的指标变化是无法观察的，这就一定程度上增加了EA优化的不便。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
首先，我是由MT4转用MT5的用户，使用研究MT5有近半年的时间。
其次，在使用过程中发现MT5的确有多处明显强于MT4的功能性易用改进，但也存在对一些设计的不解。其中对于测试功能的改进，无疑是很大的，进步是明显的。但有一点，如EA在不“优化”且“可视化”情况下，会单独打开一个测试模拟界面，但这个界面的自定义功能非常有限，如无法调整图表外观，增加自定义指标，而这些在MT4都是可以实现，所以对于已经习惯这些功能的我，就很不习惯，或者说是不直观。
最后，我想请论坛内的MT5高玩，解答我的问题，是否是我的软件设置不当，造成这样的问题。