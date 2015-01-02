对MT5的测试功能提一些看法

首先，我是由MT4转用MT5的用户，使用研究MT5有近半年的时间。

其次，在使用过程中发现MT5的确有多处明显强于MT4的功能性易用改进，但也存在对一些设计的不解。其中对于测试功能的改进，无疑是很大的，进步是明显的。但有一点，如EA在不“优化”且“可视化”情况下，会单独打开一个测试模拟界面，但这个界面的自定义功能非常有限，如无法调整图表外观，增加自定义指标，而这些在MT4都是可以实现，所以对于已经习惯这些功能的我，就很不习惯，或者说是不直观。

最后，我想请论坛内的MT5高玩，解答我的问题，是否是我的软件设置不当，造成这样的问题。 

 

测试终止后，原界面里一样有回测界面啊。在此界面中你可以 “调整图表外观，增加自定义指标” 。

 

 
luenbo:

但是实时的与EA非相关的指标变化是无法观察的，这就一定程度上增加了EA优化的不便。
