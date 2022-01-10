MT5二次开发不同周期多屏显示 一个客户端 新评论 Yu Fu 2022.01.10 07:21 会平台搭建的朋友可以看看能实现吗？ Jason D 2022.01.10 07:24 #1 我也想知道这个怎么实现。 Yu Fu 2022.01.10 07:26 #2 Jason_D #: 我也想知道这个怎么实现。要定制吧 我在自由职业者模块发布了 来论坛再问下 Tiecheng Fu 2022.01.10 07:40 #3 Yu Fu: 会平台搭建的朋友可以看看能实现吗？ 没明白，什么意思？ 可以说的详细些，或举个例子 按我目前的理解，根本不需要，mt5本身就支持一个客户端，多屏显示不同周期。 Yu Fu 2022.01.10 07:44 #4 Tiecheng Fu #: 没明白，什么意思？ 可以说的详细些，或举个例子 按我目前的理解，根本不需要，mt5本身就支持一个客户端，多屏显示不同周期。 请问怎么操作，我的需求是：比如在主屏，5个品种，都显示1分钟的图标，二屏显示5分钟，三屏显示15分钟...以此类推 Tiecheng Fu 2022.01.10 07:52 #5 Yu Fu #: 请问怎么操作，我的需求是：比如在主屏，5个品种，都显示1分钟的图标，二屏显示5分钟，三屏显示15分钟...以此类推 这个很简单，这也是mt5比mt4先进的地方，给你个提示吧，右键图表，选择“停驻”功能，图表会独立出来，至于怎么玩，自己研究一下就可以了。 Yu Fu 2022.01.10 08:07 #6 Tiecheng Fu #: 这个很简单，这也是mt5比mt4先进的地方，给你个提示吧，右键图表，选择“停驻”功能，图表会独立出来，至于怎么玩，自己研究一下就可以了。感谢🙏 Li Bo 2022.01.10 13:58 #7 这样吗？ Yu Fu 2022.01.10 15:46 #8 Li Bo #: 这样吗？基础需求是这样的 已经解决了 谢谢 深化需求我发在自由职业者模块了 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录