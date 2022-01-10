MT5二次开发不同周期多屏显示 一个客户端

会平台搭建的朋友可以看看能实现吗？
 
我也想知道这个怎么实现。
 
我也想知道这个怎么实现。
要定制吧 我在自由职业者模块发布了 来论坛再问下
 
会平台搭建的朋友可以看看能实现吗？

没明白，什么意思？ 可以说的详细些，或举个例子

按我目前的理解，根本不需要，mt5本身就支持一个客户端，多屏显示不同周期。

 
没明白，什么意思？ 可以说的详细些，或举个例子

按我目前的理解，根本不需要，mt5本身就支持一个客户端，多屏显示不同周期。

请问怎么操作，我的需求是：比如在主屏，5个品种，都显示1分钟的图标，二屏显示5分钟，三屏显示15分钟...以此类推

 
请问怎么操作，我的需求是：比如在主屏，5个品种，都显示1分钟的图标，二屏显示5分钟，三屏显示15分钟...以此类推

这个很简单，这也是mt5比mt4先进的地方，给你个提示吧，右键图表，选择“停驻”功能，图表会独立出来，至于怎么玩，自己研究一下就可以了。

 
这个很简单，这也是mt5比mt4先进的地方，给你个提示吧，右键图表，选择“停驻”功能，图表会独立出来，至于怎么玩，自己研究一下就可以了。

感谢🙏
 
这样吗？

这样吗？

 
这样吗？

基础需求是这样的 已经解决了 谢谢 深化需求我发在自由职业者模块了
