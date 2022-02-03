MT5技术指标的逻辑问题！在线等大佬
看不太懂你的需求。 计算这个差价有何意义呢？ 这是个绝对值啊，这个差价构成的K线和EURGBP货币对的涨跌应该是一样的。如果一定要做，要先计算出英镑指数和欧元指数。指数计算的算法没有统一的标准，本人用的是：
gbp = pow(GBPUSD * GBPJPY * GBPAUD * GBPCAD * GBPCHF / ask(EURGBP) , 1/7)*100000
eur = pow(EURUSD * EURJPY * EURGBP * EURAUD * EURCAD * EURCHF , 1/7)*100000
（ MetaTrader官方文档用的公式是另一套，参见附录文档。 ）
然后参考自定义金融品种，就像文档中画出美元指数一样，把eur-gbp的差值做成图表就可以了。
用几分钟时间在我原来的基础上给你花张图看看，这个差价几乎就是EURGBP上下颠倒的镜像。
