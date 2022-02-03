MT5技术指标的逻辑问题！在线等大佬

萌新最近在做一个双货币对指标。用on calculate函数计算。比如英镑和欧元差价。公式英镑-欧元

问题：
我需要连续的英镑-欧元的差价表示方式。但是oncalculate是基于K线表示的。比如使用1h周期的时候计算出来的只是1h开盘，收盘等几个点的差价，这就不符合我的要求了，我需要每次价格变的的差价连起来的线。
K線圖最小單位就是分鐘線 你要做到每個Tick都記錄的話 應該要另外啟動繪圖工具才能實現吧
 
K線圖最小單位就是分鐘線 你要做到每個Tick都記錄的話 應該要另外啟動繪圖工具才能實現吧
MT5有繪圖工具 至於該怎樣發揮就要看個人了
 
MT5有繪圖工具 至於該怎樣發揮就要看個人了
看不太懂你的需求。 计算这个差价有何意义呢？ 这是个绝对值啊，这个差价构成的K线和EURGBP货币对的涨跌应该是一样的。

如果一定要做，要先计算出英镑指数和欧元指数。指数计算的算法没有统一的标准，本人用的是：

      gbp = pow(GBPUSD * GBPJPY * GBPAUD * GBPCAD * GBPCHF / ask(EURGBP) , 1/7)*100000

     eur = pow(EURUSD * EURJPY * EURGBP * EURAUD * EURCAD * EURCHF , 1/7)*100000

（ MetaTrader官方文档用的公式是另一套，参见附录文档。 ）

然后参考自定义金融品种，就像文档中画出美元指数一样，把eur-gbp的差值做成图表就可以了。


用几分钟时间在我原来的基础上给你花张图看看，这个差价几乎就是EURGBP上下颠倒的镜像。

GBP-EUR

