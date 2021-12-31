云服务器最低的配置能跑动MT5么？
想买个几十块一年那种试试，1核 2G内存 1M带宽 这种超级低配置 能稳定运行MT5 EA么
g526:1核2GB的配置适合纯代码运行，Windows桌面操作最少2CPU2GB内存，要不然会很卡，如果有几个MT5账户一起同时测试，则最好是2CPU4GB内存，网络用默认的1M就可以了，另外，决定长期学习外汇的话，最好租3年以上，这样就会便宜很多，祝你好运！
g526:
windows 2008,1核1G都可以，能同时跑大约4-6个MT5
实盘的话，网络的稳定更重要，服务器不要经常性的维护重启
EA，指标性能不能太差，不然CPU会是瓶颈，官方的指标都没问题
g526:
跑mt5是没问题的，前提是要选那种100%性能基线的才可以， 1核 2G内存 1M带宽 要求不高的话，完全够用~
單獨跑MT5沒問題 加了指標或EA就要看程序運行對CPU的負載
幾十塊一年直接用模擬盤試看看就知道行不行 花不了多少錢
不過 幾十塊通常是共享型的CPU 用的人多就會卡 雖然可以運行 但是運行效率低的話 很多動作會延遲
MT5平时运行需要的内存是250M左右，是MT4的10倍