云服务器最低的配置能跑动MT5么？

想买个几十块一年那种试试，1核 2G内存 1M带宽   这种超级低配置 能稳定运行MT5  EA么
 
1核2GB的配置适合纯代码运行，Windows桌面操作最少2CPU2GB内存，要不然会很卡，如果有几个MT5账户一起同时测试，则最好是2CPU4GB内存，网络用默认的1M就可以了，另外，决定长期学习外汇的话，最好租3年以上，这样就会便宜很多，祝你好运！
 
windows 2008,1核1G都可以，能同时跑大约4-6个MT5

实盘的话，网络的稳定更重要，服务器不要经常性的维护重启

EA，指标性能不能太差，不然CPU会是瓶颈，官方的指标都没问题

 
跑mt5是没问题的，前提是要选那种100%性能基线的才可以， 1核 2G内存 1M带宽  要求不高的话，完全够用~

 

單獨跑MT5沒問題 加了指標或EA就要看程序運行對CPU的負載

幾十塊一年直接用模擬盤試看看就知道行不行 花不了多少錢

不過 幾十塊通常是共享型的CPU 用的人多就會卡 雖然可以運行 但是運行效率低的話 很多動作會延遲

 
MT5平时运行需要的内存是250M左右，是MT4的10倍
 
以前是这样，但随着mt5不断的更新和完善，目前mt5的内存占用已经和mt4相差无几了，起码我的环境是这样的，仅供参考。


 
我的也是占用250多M，请问如何才能像你这样小的占用？

 
请问是如何实现的？

