无法创建文件，在file目录下看不到创建文件

新评论
 
void OnTick()
  {
   int h=FileOpen("1228.txt",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_SHARE_READ,',',CP_ACP);
  
    double   a=1;
    double  b=2;
    FileSeek(h,0,SEEK_END);
    FileWrite(h,a,b);
    FileClose(h);

  }

写了一个实验性的程序，但是在file目录下 什么都没有。 请帮忙

 
greatsun:
void OnTick()
  {
   int h=FileOpen("1228.txt",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_SHARE_READ,',',CP_ACP);
  
    double   a=1;
    double  b=2;
    FileSeek(h,0,SEEK_END);
    FileWrite(h,a,b);
    FileClose(h);

  }

写了一个实验性的程序，但是在file目录下 什么都没有。 请帮忙

txt和csv只能用一个，建议你参考一下参考文档

 

TTT

TTTT

可以用的 應該是你目錄找錯了

新评论