无法创建文件，在file目录下看不到创建文件 新评论 greatsun 2021.12.28 04:18 void OnTick() { int h=FileOpen("1228.txt",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_SHARE_READ,',',CP_ACP); double a=1; double b=2; FileSeek(h,0,SEEK_END); FileWrite(h,a,b); FileClose(h); } 写了一个实验性的程序，但是在file目录下 什么都没有。 请帮忙 File function questions 如何输出数据到文件？ How to write more than one line? Tiecheng Fu 2021.12.28 04:58 #1 greatsun: void OnTick() { int h=FileOpen("1228.txt",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_SHARE_READ,',',CP_ACP); double a=1; double b=2; FileSeek(h,0,SEEK_END); FileWrite(h,a,b); FileClose(h); } 写了一个实验性的程序，但是在file目录下 什么都没有。 请帮忙 txt和csv只能用一个，建议你参考一下参考文档 Hung Wen Lin 2021.12.28 09:04 #2 可以用的 應該是你目錄找錯了
