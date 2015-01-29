好奇怪的输出结果，哪个能解释 新评论 zbj 2014.12.16 17:27 #property indicator_separate_window#property indicator_buffers 1#property indicator_color1 Silver#property indicator_width1 2double MacdBuffer[];int init() { SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(0,MacdBuffer); return(0); }int start() { double test[10]; int counted_bars=IndicatorCounted(); if(counted_bars>0) counted_bars--; int limit=Bars-counted_bars; for(int i=0; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=i; return(0); }放在M1分钟图表运行10分钟，奇怪输出结果是： MacdBuffer[3],MacdBuffer[4],MacdBuffer[5]居然全部是等于2 ，为什么会这样？ 趋势指标 精英指标 :) 为什么这个简单的指标不能显示？ enbo lu 2014.12.26 05:28 #1 测试下来并没有遇到你说的情况。一般情况下，已经计算过的指标柱数比总柱数少1~2 okwh 2015.01.08 11:33 #2 因为大部分情况下 ，随时间流逝， imit <=3,于是、总把limit－1 赋值给数组的上一个、上上一个元素 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
