发送自定义事件，有时候不成功返回4203，系统处于假死状态 - 页 2

Jiayou Hu 2021.12.20 02:27 #11
这是官方的帮助文档

Jiayou Hu 2021.12.20 02:33 #12
即便是同步函数，不管你获取的高度对不对，获取完了，总该进行后面的过程吧，现在是获取完MT5认为是异常的高度，抛出4203，就中断或阻塞后面的执行了。

Tiecheng Fu 2021.12.20 02:38 #13
一直不明白iyour意思，因为你太吝啬代码了，让别人去猜的话，很难快速解决问题，我只能猜你代码可能是指标非EA代码。这个和同步调用函数机制有关，仅供参考吧

想要快速解决问题，需要说清楚前提条件，例如，系统win7/10？ mt4/mt5? 什么版本？ EA还是指标? 等等。 并截取整段落代码供参考，这些都是想快速解决问题的基本条件。

这样别人才能迅速发现问题所在~仅仅贴一个chartgetinterger，还是带！的，别人猜不明白的。

Jiayou Hu 2021.12.20 02:43 #14
谢谢您的建议，懂得人自然懂，不懂的怎么解释也不懂，算了，我认为这就是系统的一个BUG，应该很少有人能遇到这种情况，我正在尝试换种思路来实现
