bug???

新评论
  
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   double a=0.07142859999999999;
   double b=NormalizeDouble(a,3);
   Print("b=",b);
  }

结果是  b=0.07099999999999999


这不科学...

 
solrv:

结果是  b=0.07099999999999999


这不科学...

mt4 版本1533

mt4 版本1353   供参考！

新评论