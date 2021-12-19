bug??? 新评论 solrv 2021.12.19 05:38 void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { double a=0.07142859999999999; double b=NormalizeDouble(a,3); Print("b=",b); } 结果是 b=0.07099999999999999 这不科学... Tiecheng Fu 2021.12.19 06:17 #1 solrv: 结果是 b=0.07099999999999999 这不科学... mt4 版本1353 供参考！ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
