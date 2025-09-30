【版主秘诀】远离第三方排名网站，因为他们只负责收广告费。。。
身边有朋友深受其害，相信了某排行榜结果血本无归，故而发帖提醒大家
我看到的广告十大受欢迎的交易商 是不是也不靠谱的？
今天閒著 看到一個第三方的評分 裡面竟然有 删除具体交易商名称 連名字跟Logo都跟美國 删除具体交易商名称 證卷都一樣
更扯的是 評分相當高 且是第三方面訪過的平台
美國 删除具体交易商名称 有自己的交易軟件 也提供付費API供量化交易使用 並不支持MT4 MT5交易
假冒 删除具体交易商名称 證卷的平台已經很扯了
更扯的是 自稱公正公平的第三方竟然給出高分 還面訪過 哈哈哈
删除具体交易商名称
这个平台咋样
哪里有比较权威靠谱的外汇平台商名单呢？
大家好，我是官网版主。
从2020年年初开始，我们尝试用中文与大家共享如何筛选好的交易平台，打击黑平台广告，以及普及正确的投资知识。
收获很多好评，最近有网友跟我们反应，官网可能是国内唯一一个没有被广告充斥的论坛。
对这种正能量的发展，我们深感欣慰。
开一个新帖子，与大家分享一下第三方排名网站的相关知识和业内常识。
■什么是第三方排名网站？
MQL5官方从未授权过任何机构和个人进行交易平台排名。
如果你在百度或谷歌上搜索交易平台，映入眼帘的会是“十大外汇交易商排名！”，“世界上最好的外汇交易商！”这样的网站。
搜索优化做的比较好的可能是“XXX眼”，“XX零”，也有很多不知名的网站。
那里的帖子可谓天花乱坠，既有平台推荐，也有黑平台的打假新闻。
懵懂的新手，会完全相信这些网站上的信息。
殊不知这些第三方排名网站的幕后可能就是一个人或几个人，拿着交易商的钱，随意发放着各种诱导投资者的虚假信息。
■为什么要远离第三方排名网站？
MQL5官方和各国监管机构，从来都不会委托任何网站做所谓的排名。
这些排名完全是基于商业利益，搞得好平台不得发展，贿赂横行，乌烟瘴气。
他们的行为准则就是以下几点，简单粗暴。。。
1.收费项目是广告费，排名费，污蔑对手费，现地考察费（吃喝玩乐旅游费）
2.谁给的钱多，谁就是前十名
3.给钱让我污蔑谁，我就污蔑谁（这种造假行为尤其无耻）
4.谁不给钱就是差排名
千万不要有给钱多的平台就是有实力的平台这种天真幻想，黑心商家只是为了你尽快充值罢了。
不久之前就发生过第三方大力推荐的平台卷款跑路的事件。
成功的第一步是远离虚假信息。第三方排名网站均无授权，建议大家远离。
同时，祝大家成功交易，一路蓝天！
谢谢大家！
