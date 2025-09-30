【版主秘诀】远离第三方排名网站，因为他们只负责收广告费。。。

大家好，我是官网版主。


从2020年年初开始，我们尝试用中文与大家共享如何筛选好的交易平台，打击黑平台广告，以及普及正确的投资知识。

收获很多好评，最近有网友跟我们反应，官网可能是国内唯一一个没有被广告充斥的论坛。

对这种正能量的发展，我们深感欣慰。


开一个新帖子，与大家分享一下第三方排名网站的相关知识和业内常识。


■什么是第三方排名网站？

MQL5官方从未授权过任何机构和个人进行交易平台排名。

如果你在百度或谷歌上搜索交易平台，映入眼帘的会是“十大外汇交易商排名！”，“世界上最好的外汇交易商！”这样的网站。

搜索优化做的比较好的可能是“XXX眼”，“XX零”，也有很多不知名的网站。

那里的帖子可谓天花乱坠，既有平台推荐，也有黑平台的打假新闻。

懵懂的新手，会完全相信这些网站上的信息。

殊不知这些第三方排名网站的幕后可能就是一个人或几个人，拿着交易商的钱，随意发放着各种诱导投资者的虚假信息。


■为什么要远离第三方排名网站？


MQL5官方和各国监管机构，从来都不会委托任何网站做所谓的排名。

这些排名完全是基于商业利益，搞得好平台不得发展，贿赂横行，乌烟瘴气。

他们的行为准则就是以下几点，简单粗暴。。。

1.收费项目是广告费，排名费，污蔑对手费，现地考察费（吃喝玩乐旅游费）

2.谁给的钱多，谁就是前十名

3.给钱让我污蔑谁，我就污蔑谁（这种造假行为尤其无耻）

4.谁不给钱就是差排名


千万不要有给钱多的平台就是有实力的平台这种天真幻想，黑心商家只是为了你尽快充值罢了。

不久之前就发生过第三方大力推荐的平台卷款跑路的事件。


成功的第一步是远离虚假信息。第三方排名网站均无授权，建议大家远离。

同时，祝大家成功交易，一路蓝天！

谢谢大家！


※独家经验，仅在MQL5公开。我们拥有图片和文章的版权，请勿转载，谢谢合作。

 
眼的那个以前还能看一下 现在也不行了
 
身边有朋友深受其害，相信了某排行榜结果血本无归，故而发帖提醒大家
 
多谢提醒
 
我看到的广告十大受欢迎的交易商  是不是也不靠谱的？
 
Heng Dong Tang #:
我看到的广告十大受欢迎的交易商  是不是也不靠谱的？
哈哈
 

今天閒著 看到一個第三方的評分 裡面竟然有 删除具体交易商名称 連名字跟Logo都跟美國  删除具体交易商名称  證卷都一樣

更扯的是 評分相當高 且是第三方面訪過的平台

美國 删除具体交易商名称 有自己的交易軟件 也提供付費API供量化交易使用 並不支持MT4 MT5交易 

假冒 删除具体交易商名称 證卷的平台已經很扯了

更扯的是 自稱公正公平的第三方竟然給出高分 還面訪過 哈哈哈

 
Hung Wen Lin #:

更扯的是 自稱公正公平的第三方竟然給出高分 還面訪過 哈哈哈

高分的都是广告金主，  一直以来和平台好坏没什么关系。如今愈演愈烈，连平台的真假都不管了。。。

 

删除具体交易商名称

这个平台咋样

 
Shao ye #:

删除具体交易商名称

这个平台咋样

为了防止交易商恶性竞争，版规不允许提及具体交易商的名称。

非常抱歉，请允许我删除一下具体交易商的名称。

具体问题可以私聊，感谢理解和合作。

 
哪里有比较权威靠谱的外汇平台商名单呢？
