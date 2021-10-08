MT5t幅图 加个布林带 新评论 Shao ye 2021.09.25 11:31 哪个老师 可以给我的MT5 幅图指标 加个布林带 Shao ye 2021.09.27 02:34 #1 Shao ye: 哪个老师 可以给我的MT5 幅图指标 加个布林带 没有吗 Hung Wen Lin 2021.09.27 19:59 #2 Shao ye #: 没有吗 不知道你的用意 使用MetaEdit 叫出Exsample\BB.mq5 修改代碼 #property indicator_separate_window //修改的代碼 //#property indicator_chart_window //原始代碼 結果布林線就出現在副圖了 xljem 2021.09.28 15:44 #3 Shao ye: 哪个老师 可以给我的MT5 幅图指标 加个布林带 按住CTRL，鼠标左键点住Bolinger Bands，拉到副图就出现了，然后再把ColorBars按同样的方式拖到副图就OK了 Shao ye 2021.10.08 06:55 #4 xljem #: 按住CTRL，鼠标左键点住Bolinger Bands，拉到副图就出现了，然后再把ColorBars按同样的方式拖到副图就OK了 ok 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录