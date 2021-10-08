MT5t幅图 加个布林带

哪个老师 可以给我的MT5 幅图指标  加个布林带
 
Shao ye:
没有吗

 
Shao ye #:

不知道你的用意

使用MetaEdit 叫出Exsample\BB.mq5

修改代碼

#property indicator_separate_window //修改的代碼
//#property indicator_chart_window //原始代碼

結果布林線就出現在副圖了

Photo

 
Shao ye:
按住CTRL，鼠标左键点住Bolinger Bands，拉到副图就出现了，然后再把ColorBars按同样的方式拖到副图就OK了
 
xljem #:
ok

