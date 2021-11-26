趋势通道法
说出趋势和通道这两个词的策略，那必定是不行的
这个应该都该知道了，不知道的是市场
这个应该都该知道了，不知道的是市场
如果你正在寻找一个可以稳定盈利的交易系统！如果你也是交易路上的迷茫者！如果你热爱交易但却无从下手保持盈利！那么请仔细阅读该篇文章！
如果你是一个稳定盈利的交易者，也可以路过瞟几眼指出本文的不足。
言归正传。
之前有看过交易进阶篇的话，会发现文章内容有点跳跃，云里雾里。
那么，这篇文章发布后，将形成一个交易三部曲：
交易初级篇，进阶篇，高级篇。
而观看顺序的话是交易初级篇，交易高级篇，交易进阶篇。
这篇文章就是分享自身的交易系统，算是送福利了，文章会有点长，图片也会有点多，感兴趣的话耐心研读，不感兴趣的话请略过。
但是，如果你愿意收藏且花费 30 分钟阅读的话，我敢肯定，你会有意想不到的收获。
读完后有任何问题都可以留言或者私聊，想依据此系统进行操作的话，建议复盘且熟记每个重点。
- 一、均线理论（日内方向选择）
采用均线： EMA15 、 SMA50
时间周期： 1H 、 4H
操作原则： 1 ）均线 1H 、 4H 方向一致时顺势多空操作。
2 ）均线 1H 、 4H 方向不一致时，服从 4H 作为方向性的参考。
3 ）在多 / 空趋势运行当中， 4H 级别均线若出现明显拐头盘整，则可认为短期筑顶 / 筑底信号出现，可服从趋势交易系统进行操作（详细参考通道系统）。
方向性判断：
1 ，通过 1H 、 4H 定下日内做单方向，方向不一致时服从操作原则。
当 1H 和 4H 方向一致，多头排列则日内只做方向性多单，空头排列则日内只做方向性空单。
2 ， 1H 、 4H 方向不一致时服从 4H 周期作为方向性判断。
当 1H 、 4H 方向性不一致时，服从 4H 均线排列做单， 4H 多头则做多， 4H 空头则做空。
- 二、 趋势通道理论（日内进场点位选择）
在上升趋势或下降趋势中，外延的平行线，也就是形成通道的上下两条平行线， 我们称为上升趋势或下降趋势的通道线。两条通道线上的支撑阻力对于我们做单思路来说都是有效的，通道会随着时间的变化而变化。
通道线：
1 ，定义 ：上升趋势或下降趋势的各个支撑和阻力。
2 ，通道线的绘制原则：
1 ）、要找下，先画上；
2 ）、要找上，先画下；
3 、 通道 线图例：
1 ）、上升趋势：
要找下，先画上；
2 ）、下降趋势：
要找上，先画下；
分界点 理论 ：
1 ， 上升趋势中分界点 A 的位置：
在上升趋势中，分界点通常出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的低点（也就是高点左侧，连接趋势线的低点）；
2 ， 下降趋势中分界点 A 的位置：
在下降趋势中，分界点通常出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的高点（也就是低点左侧，连接趋势线的高点）；
3 ， 分界点 A 的应用：
分界点 A 的交易规则：
1 ）、上升趋势：在确立了分界点 A 后，如果价格跌破了上升趋势的分界点 A ， 且此时 A 分界点与上升通道下沿理论上空间至少有 50 个点的时候， 我们就执行卖出的交易计划；
2 ）、下降趋势：如果价格突破了下降趋势的分界点 A ， 且此时 A 分界点与下降通道上沿理论上空间至少有 50 个点的时候， 我们就执行 买入 的交易计划 。
- 三、K线理论（信号进场出场点）
1 、二根 K 线：阴包阳、阳包阴；
2 、三根以上 K 线：启明星、黄昏星；
3 、交易规则：
在价格 跌破 上升趋势线或 通道 线后，我们寻找黄昏星卖出，止损点放在黄昏星的顶部，在价格突破新绘制的下降趋势或 通道 线后，及时平仓；在价格突破下降趋势线或 通道 线后，我们寻找启明星买入，止损点放在启明 星 的底部，在价格 跌破 新绘制的上升趋势线或 通道 线后，及时平仓。
4 、启明星应用：
1 ）、在上升趋势中，主要用于判断调整浪结束的位置：
2） 、在下降趋势中，主要用于判断主跌浪结束的位置：
5 、黄昏星应用：
1 ）、在上升趋势中，主要用于判断主升浪结束的位置：
2 ）、在下降趋势中，主要用于判断调整浪结束的位置：
- 四、趋势线理论（持仓信号）
一、 上升趋势线：
1 、定义：
上升趋势线：连接某一时间周期内最低点（或相对低点）与最高点之前的某一调整浪的低点，中间不穿越任何价位的一条直线。
2 、上升趋势线示意图：
3 、上升趋势线的变化：
趋势线是随着价格的时间周期运行而变化的，在上升趋势中，每当价格突破之前的高点，或跌破上升趋势线后又恢复上升，并突破之前的高点时，都要重新绘制新的上升趋势线。
4 、绘制上升趋势线的原则：
1 ）、不能连接最高点之后的低点：
错误的上升趋势线示意图：
2 ）、绘制的上升趋势线不能穿越任何价位
示意图：
二、下降趋势线：
1 、定义：
下降趋势线：连接某一时间周期内最高点（或相对高点）与最低点之前的某一调整浪的高点，中间不能穿越任何价位的一条。
2 、下降趋势线示意图：
3 、下降趋势线的变化：
趋势线是随着价格的时间周期运行而变化的，在下降趋势中，每当价格突破之前的低点，或升破下降趋势线后又恢复下跌，并突破之前的低点时，都要重新绘制新的上升趋势线。
4 、绘制下降趋势线的原则：
1 ）、不能连接最低点之后的高点：
错误的下降趋势线示意图：
2 ）、绘制的下降趋势线不能穿越价位：
三、 持仓信号操作性原则：
采用时间周期： 15 分钟， 30 分钟
目的：利用短周期趋势较快形成特点，用趋势线去确立持仓信号，依照持仓信号对单子进行处理。
操作原则： 1 ）在趋势通道框架内，依据多 / 空单子在 15 分钟、 30 分钟寻找相应的上涨趋势线 / 下跌趋势线。
2 ）趋势线的绘制（持仓信号的确立）在于行情走势符合一开始的预想走势，即单子产生部分盈利后才确立相应的短周期趋势线。
3 ）在没有确立相应的持仓信号前，依照一开始的通道点位买入系统， K 线实体收线突破相应的通道支撑 / 阻力后，则单子手动出场。
4 ）为避免假突破，在行情突破相应的上涨趋势线 / 下跌趋势线时，看具体小时图收线，若小时图收线实体在趋势线支撑 / 阻力以内，则视为短周期趋势线假突破，等待行情后续走势重新确立趋势线。
原则 1 图例：
原则3图例：
原则4图例：
文章有点长，感谢阅读至此的朋友们，谢谢支持。
有其他任何问题的话留言或者私聊。
如果你正在寻找一个可以稳定盈利的交易系统！如果你也是交易路上的迷茫者！如果你热爱交易但却无从下手保持盈利！那么请仔细阅读该篇文章！
如果你是一个稳定盈利的交易者，也可以路过瞟几眼指出本文的不足。
言归正传。
之前有看过交易进阶篇的话，会发现文章内容有点跳跃，云里雾里。
那么，这篇文章发布后，将形成一个交易三部曲：
交易初级篇，进阶篇，高级篇。
而观看顺序的话是交易初级篇，交易高级篇，交易进阶篇。
这篇文章就是分享自身的交易系统，算是送福利了，文章会有点长，图片也会有点多，感兴趣的话耐心研读，不感兴趣的话请略过。
但是，如果你愿意收藏且花费 30 分钟阅读的话，我敢肯定，你会有意想不到的收获。
读完后有任何问题都可以留言或者私聊，想依据此系统进行操作的话，建议复盘且熟记每个重点。
- 一、均线理论（日内方向选择）
采用均线： EMA15 、 SMA50
时间周期： 1H 、 4H
操作原则： 1 ）均线 1H 、 4H 方向一致时顺势多空操作。
2 ）均线 1H 、 4H 方向不一致时，服从 4H 作为方向性的参考。
3 ）在多 / 空趋势运行当中， 4H 级别均线若出现明显拐头盘整，则可认为短期筑顶 / 筑底信号出现，可服从趋势交易系统进行操作（详细参考通道系统）。
方向性判断：
1 ，通过 1H 、 4H 定下日内做单方向，方向不一致时服从操作原则。
当 1H 和 4H 方向一致，多头排列则日内只做方向性多单，空头排列则日内只做方向性空单。
2 ， 1H 、 4H 方向不一致时服从 4H 周期作为方向性判断。
当 1H 、 4H 方向性不一致时，服从 4H 均线排列做单， 4H 多头则做多， 4H 空头则做空。
- 二、 趋势通道理论（日内进场点位选择）
在上升趋势或下降趋势中，外延的平行线，也就是形成通道的上下两条平行线， 我们称为上升趋势或下降趋势的通道线。两条通道线上的支撑阻力对于我们做单思路来说都是有效的，通道会随着时间的变化而变化。
通道线：
1 ，定义 ：上升趋势或下降趋势的各个支撑和阻力。
2 ，通道线的绘制原则：
1 ）、要找下，先画上；
2 ）、要找上，先画下；
3 、 通道 线图例：
1 ）、上升趋势：
要找下，先画上；
2 ）、下降趋势：
要找上，先画下；
分界点 理论 ：
1 ， 上升趋势中分界点 A 的位置：
在上升趋势中，分界点通常出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的低点（也就是高点左侧，连接趋势线的低点）；
2 ， 下降趋势中分界点 A 的位置：
在下降趋势中，分界点通常出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的高点（也就是低点左侧，连接趋势线的高点）；
3 ， 分界点 A 的应用：
分界点 A 的交易规则：
1 ）、上升趋势：在确立了分界点 A 后，如果价格跌破了上升趋势的分界点 A ， 且此时 A 分界点与上升通道下沿理论上空间至少有 50 个点的时候， 我们就执行卖出的交易计划；
2 ）、下降趋势：如果价格突破了下降趋势的分界点 A ， 且此时 A 分界点与下降通道上沿理论上空间至少有 50 个点的时候， 我们就执行 买入 的交易计划 。
- 三、K线理论（信号进场出场点）
1 、二根 K 线：阴包阳、阳包阴；
2 、三根以上 K 线：启明星、黄昏星；
3 、交易规则：
在价格 跌破 上升趋势线或 通道 线后，我们寻找黄昏星卖出，止损点放在黄昏星的顶部，在价格突破新绘制的下降趋势或 通道 线后，及时平仓；在价格突破下降趋势线或 通道 线后，我们寻找启明星买入，止损点放在启明 星 的底部，在价格 跌破 新绘制的上升趋势线或 通道 线后，及时平仓。
4 、启明星应用：
1 ）、在上升趋势中，主要用于判断调整浪结束的位置：
2） 、在下降趋势中，主要用于判断主跌浪结束的位置：
5 、黄昏星应用：
1 ）、在上升趋势中，主要用于判断主升浪结束的位置：
2 ）、在下降趋势中，主要用于判断调整浪结束的位置：
- 四、趋势线理论（持仓信号）
一、 上升趋势线：
1 、定义：
上升趋势线：连接某一时间周期内最低点（或相对低点）与最高点之前的某一调整浪的低点，中间不穿越任何价位的一条直线。
2 、上升趋势线示意图：
3 、上升趋势线的变化：
趋势线是随着价格的时间周期运行而变化的，在上升趋势中，每当价格突破之前的高点，或跌破上升趋势线后又恢复上升，并突破之前的高点时，都要重新绘制新的上升趋势线。
4 、绘制上升趋势线的原则：
1 ）、不能连接最高点之后的低点：
错误的上升趋势线示意图：
2 ）、绘制的上升趋势线不能穿越任何价位
示意图：
二、下降趋势线：
1 、定义：
下降趋势线：连接某一时间周期内最高点（或相对高点）与最低点之前的某一调整浪的高点，中间不能穿越任何价位的一条。
2 、下降趋势线示意图：
3 、下降趋势线的变化：
趋势线是随着价格的时间周期运行而变化的，在下降趋势中，每当价格突破之前的低点，或升破下降趋势线后又恢复下跌，并突破之前的低点时，都要重新绘制新的上升趋势线。
4 、绘制下降趋势线的原则：
1 ）、不能连接最低点之后的高点：
错误的下降趋势线示意图：
2 ）、绘制的下降趋势线不能穿越价位：
三、 持仓信号操作性原则：
采用时间周期： 15 分钟， 30 分钟
目的：利用短周期趋势较快形成特点，用趋势线去确立持仓信号，依照持仓信号对单子进行处理。
操作原则： 1 ）在趋势通道框架内，依据多 / 空单子在 15 分钟、 30 分钟寻找相应的上涨趋势线 / 下跌趋势线。
2 ）趋势线的绘制（持仓信号的确立）在于行情走势符合一开始的预想走势，即单子产生部分盈利后才确立相应的短周期趋势线。
3 ）在没有确立相应的持仓信号前，依照一开始的通道点位买入系统， K 线实体收线突破相应的通道支撑 / 阻力后，则单子手动出场。
4 ）为避免假突破，在行情突破相应的上涨趋势线 / 下跌趋势线时，看具体小时图收线，若小时图收线实体在趋势线支撑 / 阻力以内，则视为短周期趋势线假突破，等待行情后续走势重新确立趋势线。
原则 1 图例：
原则3图例：
原则4图例：
文章有点长，感谢阅读至此的朋友们，谢谢支持。
有其他任何问题的话留言或者私聊。
现在还没系统的，可以参考别人的系统，建立自己的系统，拿来主义先用着，后面完善成自己的。
已经有系统的，别人的思路，只能给你灵感，通过别人的分享也能发现自己系统的不足。
交易系统这个东西，适合自己很重要，说白了，就是说你的心态能托的起你的系统，能无干扰的完全执行忠于这个系统。
建立交易系统仅仅是开始的第一步，后面的执行关，做到知行合一也许更难！
如果你正在寻找一个可以稳定盈利的交易系统！如果你也是交易路上的迷茫者！如果你热爱交易但却无从下手保持盈利！那么请仔细阅读该篇文章！
如果你是一个稳定盈利的交易者，也可以路过瞟几眼指出本文的不足。
言归正传。
之前有看过交易进阶篇的话，会发现文章内容有点跳跃，云里雾里。
那么，这篇文章发布后，将形成一个交易三部曲：
交易初级篇，进阶篇，高级篇。
而观看顺序的话是交易初级篇，交易高级篇，交易进阶篇。
这篇文章就是分享自身的交易系统，算是送福利了，文章会有点长，图片也会有点多，感兴趣的话耐心研读，不感兴趣的话请略过。
但是，如果你愿意收藏且花费 30 分钟阅读的话，我敢肯定，你会有意想不到的收获。
读完后有任何问题都可以留言或者私聊，想依据此系统进行操作的话，建议复盘且熟记每个重点。
采用均线： EMA15 、 SMA50
时间周期： 1H 、 4H
操作原则： 1 ）均线 1H 、 4H 方向一致时顺势多空操作。
2 ）均线 1H 、 4H 方向不一致时，服从 4H 作为方向性的参考。
3 ）在多 / 空趋势运行当中， 4H 级别均线若出现明显拐头盘整，则可认为短期筑顶 / 筑底信号出现，可服从趋势交易系统进行操作（详细参考通道系统）。
方向性判断：
1 ，通过 1H 、 4H 定下日内做单方向，方向不一致时服从操作原则。
当 1H 和 4H 方向一致，多头排列则日内只做方向性多单，空头排列则日内只做方向性空单。
2 ， 1H 、 4H 方向不一致时服从 4H 周期作为方向性判断。
当 1H 、 4H 方向性不一致时，服从 4H 均线排列做单， 4H 多头则做多， 4H 空头则做空。
在上升趋势或下降趋势中，外延的平行线，也就是形成通道的上下两条平行线， 我们称为上升趋势或下降趋势的通道线。两条通道线上的支撑阻力对于我们做单思路来说都是有效的，通道会随着时间的变化而变化。
通道线：
1 ，定义 ：上升趋势或下降趋势的各个支撑和阻力。
2 ，通道线的绘制原则：
1 ）、要找下，先画上；
2 ）、要找上，先画下；
3 、 通道 线图例：
1 ）、上升趋势：
要找下，先画上；
2 ）、下降趋势：
要找上，先画下；
分界点 理论 ：
1 ， 上升趋势中分界点 A 的位置：
在上升趋势中，分界点通常出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的低点（也就是高点左侧，连接趋势线的低点）；
2 ， 下降趋势中分界点 A 的位置：
在下降趋势中，分界点通常出现在价格突破趋势线或拐点线后，之前的最后一个调整浪的高点（也就是低点左侧，连接趋势线的高点）；
3 ， 分界点 A 的应用：
分界点 A 的交易规则：
1 ）、上升趋势：在确立了分界点 A 后，如果价格跌破了上升趋势的分界点 A ， 且此时 A 分界点与上升通道下沿理论上空间至少有 50 个点的时候， 我们就执行卖出的交易计划；
2 ）、下降趋势：如果价格突破了下降趋势的分界点 A ， 且此时 A 分界点与下降通道上沿理论上空间至少有 50 个点的时候， 我们就执行 买入 的交易计划 。
1 、二根 K 线：阴包阳、阳包阴；
2 、三根以上 K 线：启明星、黄昏星；
3 、交易规则：
在价格 跌破 上升趋势线或 通道 线后，我们寻找黄昏星卖出，止损点放在黄昏星的顶部，在价格突破新绘制的下降趋势或 通道 线后，及时平仓；在价格突破下降趋势线或 通道 线后，我们寻找启明星买入，止损点放在启明 星 的底部，在价格 跌破 新绘制的上升趋势线或 通道 线后，及时平仓。
4 、启明星应用：
1 ）、在上升趋势中，主要用于判断调整浪结束的位置：
2） 、在下降趋势中，主要用于判断主跌浪结束的位置：
5 、黄昏星应用：
1 ）、在上升趋势中，主要用于判断主升浪结束的位置：
2 ）、在下降趋势中，主要用于判断调整浪结束的位置：
一、 上升趋势线：
1 、定义：
上升趋势线：连接某一时间周期内最低点（或相对低点）与最高点之前的某一调整浪的低点，中间不穿越任何价位的一条直线。
2 、上升趋势线示意图：
3 、上升趋势线的变化：
趋势线是随着价格的时间周期运行而变化的，在上升趋势中，每当价格突破之前的高点，或跌破上升趋势线后又恢复上升，并突破之前的高点时，都要重新绘制新的上升趋势线。
4 、绘制上升趋势线的原则：
1 ）、不能连接最高点之后的低点：
错误的上升趋势线示意图：
2 ）、绘制的上升趋势线不能穿越任何价位
示意图：
二、下降趋势线：
1 、定义：
下降趋势线：连接某一时间周期内最高点（或相对高点）与最低点之前的某一调整浪的高点，中间不能穿越任何价位的一条。
2 、下降趋势线示意图：
3 、下降趋势线的变化：
趋势线是随着价格的时间周期运行而变化的，在下降趋势中，每当价格突破之前的低点，或升破下降趋势线后又恢复下跌，并突破之前的低点时，都要重新绘制新的上升趋势线。
4 、绘制下降趋势线的原则：
1 ）、不能连接最低点之后的高点：
错误的下降趋势线示意图：
2 ）、绘制的下降趋势线不能穿越价位：
三、 持仓信号操作性原则：
采用时间周期： 15 分钟， 30 分钟
目的：利用短周期趋势较快形成特点，用趋势线去确立持仓信号，依照持仓信号对单子进行处理。
操作原则： 1 ）在趋势通道框架内，依据多 / 空单子在 15 分钟、 30 分钟寻找相应的上涨趋势线 / 下跌趋势线。
2 ）趋势线的绘制（持仓信号的确立）在于行情走势符合一开始的预想走势，即单子产生部分盈利后才确立相应的短周期趋势线。
3 ）在没有确立相应的持仓信号前，依照一开始的通道点位买入系统， K 线实体收线突破相应的通道支撑 / 阻力后，则单子手动出场。
4 ）为避免假突破，在行情突破相应的上涨趋势线 / 下跌趋势线时，看具体小时图收线，若小时图收线实体在趋势线支撑 / 阻力以内，则视为短周期趋势线假突破，等待行情后续走势重新确立趋势线。
原则 1 图例：
原则3图例：
原则4图例：
文章有点长，感谢阅读至此的朋友们，谢谢支持。